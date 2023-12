Imamo paradoksalnu situaciju u hrvatskom nogometu: Najbolji je u biti najgori

Autor: Bruno Herljević

Nekadašnji viši savjetnik predsjednika SAD-a, a danas slavni politički komentator i poznato televizijsko lice, George Stephanopoulos, opisao je jednom paradoksalnu situaciju s bivšim predsjednikom Billom Clintonom. “Postoji Clintonov paradoks: Kako je tako inteligentan čovjek, tako suosjećajan, tako, prema javnosti, dobronamjeran predsjednik i čovjek toliko svjestan svog mjesta u povijesti, mogao djelovati na tako glup, sebičan i samodestruktivan način”, glasilo je Stephanopoulosovo pitanje. Stephanopoulos je radio za Clintona i odgovor na to paradoksalno pitanje vrlo dobro zna jer ga je jamačno bolje poznavao od drugih, ali na neka slična pitanja teško je pronaći konkretan i jasan odgovor.

Eto, ove sezone u Dinamu pa i hrvatskom nogometu imamo jednu odveć paradoksalnu i rijetko viđenu situaciju. Naime, u redovima Dinama stasa jedan od najtalentiranijih mladih igrača u Europi. Dečko koji je na nedavnom prestižnom Golden Boy popisu završio na visokom dvadesetom mjestu i kada su u pitanju hrvatski igrači on je najviše pozicioniran na toj listi. Ako vam Golden Boy nije dovoljan, Baturina je 20 najperspektivniji mladi ofenzivni veznjak na svijetu prema najrelevantnijem mogućem izvoru, CIES-u. Dakle, Baturina je trenutno najpotentniji izdanak hrvatskog nogometa, samim time i HNL-a, odnosno Dinama. Naslućujete već gdje je tu paradoks sličan ovom Clintonovom?

Najbolji i najgori

Imamo, eto, supertalenta kojeg, navodno, traži pola Europe i za njega su, kao, spremni nositi šlepere novca. Imamo dečka koji dolazi iz legendarne nogometne obitelji, koji nedvojbeno posjeduje silan talent i do sada je pokazivao samo golem potencijal. Igrač je to koji je dobio poguranac gdje god je stigao. O njemu mediji, pogotovo oni naklonjeni Dinamu, pišu samo hvalospjeve i žmire mu nekad i na oba oka. Gurnut je i u reprezentaciju mimo svih očekivanja, dobio je i ponešto minuta što je svakako dodatni motiv igraču i dodatni “boost” za cijenu na tržištu. Imamo pristojnog dečka koji se nikome nije zamjerio, imamo na koncu mladića koji je rođen u Splitu i igra u Dinamu, dakle, tko nije tvrdokoran i zadrt u stavovima bit će mu iznimno drago vidjeti takvu situaciju.

Gdje je tu paradoks? Paradoks je u tome što je uz sve te silne pozitivne karakteristike i statistička mjerenja raznih uvaženih institucija, Baturina u Dinamu, rekli bi Amerikanci “hands down”, najgori igrač. Baturina je, naglasimo samo, trenutno na relevantnom Transfermarktu procijenjen na nemalih 18 milijuna eura, a s obzirom na to kako igra ove sezone djeluje više kao neka, tek toliko, popuna ili igrač koji bi vrlo brzo mogao preseliti na klupu. Dečko je u ovom trenutku u velikoj krizi, i to ne bi bio problem da Dinamo ima igrače na koje se može osloniti, ali nema.

Što je pošlo po zlu?

Možda je to i glavni problem. Ne znamo točno, nismo u glavi Baturine, ali fakt je da je on preko noći postao glavni igrač kluba, a očito na to nije bio spreman. Ranije je Dinamo imao i Mislava Oršića, Brunu Petkovića, Luku Ivanušeca, pa čak i “prime” Arijana Ademija, danas ima samo Petkovića kad je ovaj raspoložen. Ademi više nije ni sjena onog starog Ademija, ostale su rasprodali, a Baturinu označili kao ključnog igrača i za ovu sezonu, u nadi da će ga valjda sljedećeg ljeta “utopiti” za rekordnu cifru. Taj plan bi mogao grandiozno propasti, a jedino što je Dinamo ove sezone dobio jest paradoks da im je najbolji igrač, u biti najgori.

Što je pošlo po zlu? Može li se cijela situacija opravdati i objasniti? Pa možda i može. Baturina je dobro krenuo u sezonu, zabio je Hajduku u Superkupu. Nakon toga i u debakli protiv Sparte u kvalifikacijama za Europa ligu i to je bio onaj senzacionalan pogodak kada je driblingom rasturio obranu i hladnokrvno zabio. Činilo se da bi to zaista moglo biti dobro ove sezone, ali onda kreću problemi.

Baturina je, kao glavni razigrivač momčadi upisao samo dvije asistencije od početka sezone do sada, a zabio je protiv Lokomotive na Maksimiru i to mu je, pazite sada, bio jedini gol ove sezone u ligi. Čovjek je polusezonu završio s golom i dvije asistencije u ligi i jednim golom u Europi i to kvalifikacijama. Ukupno u svim odigranim utakmicama ove sezone ima tri gola i dvije asistencije, a nastupao je na njih 26. Nakon vrlo dobre prošle sezone u kojoj je skupio sedam golova i 13 asistencija, ovo sada je baš poražavajuće.









Pritisak

Možemo mi sada dubinski analizirati njegovu statistiku, pogotovo kreatorski segment i pokazat će se da on, zapravo, nije toliko loš i da je prema nekim parametrima i među boljim veznjacima u ligi. Međutim, nogomet se najprije percipira vizualno, odnosno, gleda se sveukupni dojam koji je ostavio, a on je odveć loš. Ne možemo biti nekorektni i reći da tu nema Baturinine krivice, mlad je, trebao bi biti nadobudan, trebao bi gristi, htjeti se dokazati, ali puno i previše krivice za Baturinin paradoks ima Dinamo pa čak i, indirektno, ostali igrači s kojima igra. Ne, ne kažemo da mu netko podmeće ili ga sabotira, ali jednostavno, šanse u koje ih Baturina gurne, oni jednostavno ne iskoriste ili promašuju. Tu se njega ne može kriviti previše, ali to je tek jedna od prepreka preko koje ne može preći.









Dinamo ove sezone, generalno gledano, igra loše za svoje standarde. Mijenjali su trenera na početku sezone, doveli osebujnog Sergeja Jakirovića u ekipu koju nije on slagao i s kojom nije odradio nikakvu vrstu priprema, vodili bitke na dva fronta i jedva ih izvojevali da to ne bude teški debakl. Puno se igrača “tražilo”, puno je i Jakirović eksperimentirao i isprobavao, a u cijelom tom kaosu možda je i najviše stradao baš Baturina.

Baturininia mlada pleća morala su preuzeti golem teret. Dinamo se silno kadrovski osiromašio ljetos i kao što smo rekli sav teret pao je na njega i Petkovića, a ovaj je pola polusezone bio izvan pogona. Puno je to za klinca od 20 godina koji je odigrao tek jednu seniorsku sezonu i koji se bori s nekoliko vrsta pritiska. Em je od svih živih proglašen kao najbolji mladi hrvatski igrač, em slovi za jednog od boljih u Europi, em se u klubu od njega očekuje da bude i organizator igre i realizator u ključnim trenucima, em je dobio poziv u reprezentaciju pa će taj poziv morati pravdati i u nacionalnoj selekciji i izvan nje.

Tko snosi najveću krivicu

U ekipi se više nema na koga svaliti odgovornost niti je itko preuzima. Prije je tu bio Dominik Livaković, pa onda i Luka Ivanušec, Mislav Oršić, Josip Šutalo, uvijek bi Dinamo bio osiguran i imao bi inicijatora u svakoj liniji, ali sada te ekipe nema i Dinamo je spao na Baturinu i Petkovića, kojeg često nema ili zbog ozljede ili nije na optimalnoj razini, a to je kao da imate igrača manje. Ne znamo, ali pretpostavljamo iz cijelosezonskog promatranja zbivanja na terenu i oko njega, da Baturina ima ogroman problem s preuzimanjem odgovornosti i inicijativom na terenu. Dosta je žalosno da u ovom trenutku na terenu, izgleda nam tako, nema niti jednog igrača od kojeg bi Martin mogao učiti, tko bi mu ulijevao samopouzdanje tijekom utakmice, a čini se da ga niti trener u tom pogledu još uvijek ne može osloboditi “treme”.

Jakirović je ove sezone vjerojatno napravio ono što je možda i klub tražio od njega, da gura Baturinu pod svaku cijenu, možda čak i kada se ovaj ne osjeća dobro i kada bi mu možda bolje bilo da reducira minutažu, koja je ove polusezone bila pozamašna. Preforsiranost se najbolje vidjela u posljednje dvije utakmice kada je Baturina igrao čak i bolestan. No, na stranu sad i to iako tu stavku svakako valja imati na umu. Baturina je ove sezone u dosta utakmica bio vrlo loše iskorišten i vidljivo je bilo da mu zadaci koje mu je dao Jakirović nisu baš odgovarali. Baturina je “sitan” igrač i nije fizički Bog zna kako jak, a uporno ga se forsiralo da se vraća po loptu sve do centra i iznosi je prema napadu. To je težak posao čak i za “mrcine” poput Petkovića jer iziskuje puno trke i duela, a Baturinu se tražilo da uz to još i zabija i asistira. Nije to baš lako za igrača njegovih karakteristika. Isto tako nije lako takvom profilu nogometaša igrati na krilu, a igrao je i tamo.

I ne bi ništa od toga bilo toliko problematično da je Dinamova momčad bila posložena, da su drugi igrači radili za njega, ali Baturina je trebao predvoditi potpuno neposloženu i neuigranu ekipu i to s pozicija koje mu nisu prirodne sa zadacima s kojima se ne snalazi najbolje. Ne znamo kakav talent morate posjedovati da biste u tim uvjetima iskakali od prosjeka, valjda ronaldinjovski ili mesijevski, a Martin to ipak nema, ma koliko dobar bio.

Posljedice

A sada dolazimo do posljedica. Ne promjeni li Jakirović nešto na zimskim pripremama i ne spremi li plan za Baturinu za proljeće, gadno se piše i njemu, a bome još više i Dinamu. Možda ste primijetili, možda niste, ali Dinamo u svojim redovima više nema igrača kojeg će prodati za 10-15 milijuna eura ili više, odnosno, igrača koji će im namiriti veći dio pregolemog budžeta. Baturina je trenutno jedini takav igrač, svi ostali, ako nas pitate, cjenovno ne bacaju preko pet ili šest milijuna eura, možda smo puno i rekli jer rijetki su igrači za koje bismo rekli da vrijede toliko. A isto misli i Transfermarkt jer prvi sljedeći po vrijednosti iza Baturine koji je procijenjen na 18 milijuna eura, jest Petković i njegova je vrijednost određena na pet milijuna eura.

Marku Bulatu i Mauru Perkovići cijena je narasla na 3.5 milijuna eura, ali pitajte se dobro koji će klub to ponuditi više od nekih pet milijuna eura za svakog od njih. Malo koji u “ligi pet”. A ako Dinamo kani proizvoditi igrače za arapsko ili kinesko tržište, ili neko manje značajno u Europi, jadna nam svima majka jer ćemo “popušiti” brojne potencijalne reprezentativce i tu se vežemo na problem koji smo već nedavno i obradili.

Spas za klub

Elem, Dinamo je spao samo na Martina Baturinu. Da, tu jesu još i Luka Stojković i Lukas Kačavenda od kojih se puno očekuje, ali njih dvojica će biti spremni za prodaju i to ako spremni za prodaju, tek 2025. godine, a do tad tko preživi pričat će. Dinamo ako ne “utopi” Baturinu za 20+ milijuna eura, blago rečeno je nadrapao jer love u klubu nema, a ne osvoje li prvenstvo i ne pronađu neki stabilan izvor novca u Europi, pitanje je kako će uopće opstati. Pričali smo o pritisku na Baturinu ranije, a zamislite kakav je pritisak toga da ste jedini igrač koji može spasiti klub od financijske katastrofe i da, recimo, do ljeta morate navući interes bogatih stranaca kako znate i umijete. A trenutno ste, za jednog igrača potencijalno visokog kalibra, de facto najgori u klubu.

Baturini nije lako i žrtva je jednog nezdravog stanja u Dinamu, stanja koje se, koliko se može vidjeti neće tako skoro popraviti. Možda ga mogu spasiti zimske pripreme i intenzivniji rad Jakirovića s ekipom. Možda pronađu način da od njega dobiju optimum i “dignu” ga u drugom dijelu sezone. Možda mu dovedu pojačanje, da ne ovisi kompletno sve samo o njemu. Iako je još prerano za odlazak iz HNL-a, možda ga panično prodaju nekome ove zime dok još vrijedi 18 milijuna eura, jer kako je krenulo teško da će cijena rasti ako će on ovako igrati. Kako god se situacija završi, i za Baturinu i za Dinamo bi najbolje bilo da se što prije riješe ovog bizarnog paradoksa jer ne pamtimo baš situacije u kojima je najbolji igrač nekog kluba, ujedno i najgori.