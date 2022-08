‘IMALA SAM DONJE RUBLJE, A ONDA SAM GA OSJETILA NA VAGINI’: Poznati nogometaš u problemima: ‘Sve je trajalo nekoliko sekundi’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Slučaj silovanja vezan uz Cityeovog beka Benjamina Mendya zgrozilo je svjetsku javnost. Počelo mu je suđenje, a prve iskaze dale su i djevojke koje su ga optužile.

‘Imala sam donje rublje, ali sam osjetila kako njegovi prsti dodiruju vaginu, sve je trajalo nekoliko sekundi, a onda je napravio nepristojnu gestu kao da liže. Isplazio je jezik kao da me želi lizati.’ rekla je svjedokinja.

Mendy je optužen od strane 13 žena za silovanje. Uz pomoć prijatelja dovodio ih je u svoju vilu gdje je imao posebnu sobu samo za silovanje rekle su tužiteljice.





Užasne riječi

‘Držala sam se dalje od njega cijelo vrijeme dok smo bili u bazenu, a onda me povukao blizu ‘izgledaš bolje kad se smiješ‘ i ja sam pomislila ‘u redu, pa neću se smijati‘ i onda me je on pitao ‘zašto si ljuta?‘, rekla sam ‘znaš točno zašto‘. Opet me upitao zašto, rekla sam mu: ‘Zato što si me dirao‘.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Team Benjamin Mendy 🔵 (@benjamin_mendy.23)









Izjavila je da je poslije zločina govorio joj kako je ljepša kada se smije. Iako je pod optužbama te već godinu dana ne trenira Mendy je i dalje pod ugovorom aktualnog prvaka Engleske te je plaća redovita.

Prijeti mu pet godina, u najboljem slučaju, ali i 20 godina, pa i doživotni zatvor.

“Treba ga strpati iza rešetaka”, govore žrtve.









U svakom slučaju, vidjet ćemo kako će završiti ovaj poznati slučaj…