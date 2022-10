IMA NADE ZA MLADOG VATRENOG: Dalić dobio poruku koja obećava, slijedi ključna odluka

Hrvatski kandidati za odlazak na Svjetsko prvenstvo nadaju se da im se neće dogoditi ništa loše prije nego stigne prvi, širi popis kandidata na koje Zlatko Dalić računa za odlazak u Katar. Objava popisa očekuje se sutra, a vikend koji traje donio je jednu veliku brigu za Luku Sučića, koji je morao propustiti utakmicu svojeg Red Bull Salzburga u austrijskom prvenstvu – no, stigle su i vijesti koje obećavaju.

Problem koji je pogodio 20-godišnjeg veznog igrača približile su Sportske novosti, donoseći informaciju koja je puno povoljnija od one ranije, dok je trajala neizvjesnost zbog problema s aduktorom.

Kako je pokazao liječnički pregled, Sučić ne bi trebao dugo izbivati s terena, s mogućnošću da se povratak dogodi već za koji dan.





Umirujuće riječi

‘Napravio sam pregled i čini se da će sve biti u redu. Mogao bih konkurirati već za utakmicu protiv Chelseaja’, rekao je 20-godišnji hrvatski reprezentativac za SN.

Bude li tako, Sučićev povratak stigao bi već u utorak u Salzburgu, kada će Red Bull dočekati goste iz Londona u petom kolu skupine E Lige prvaka, u grupi u kojoj je i Dinamo.

Protiv Plavih pokazao što zna

Nedavno, Sučić je upravo protiv zagrebačkih Plavih dao do znanja što može donijeti momčadi za koju igra. Pokazao je puno u obje utakmice protiv Dinama, prvo na putu do Red Bullovih 1:0 u Salzburgu, a zatim u remiju s 1:1 na Maksimiru. U Austriji je zamijenjen u sudačkoj nadoknadi na kraju utakmice, dok je u Zagrebu igrao od početka do kraja.

Za Vatrene debitirao lani

Bude li sve u redu s aduktorom, a čini se da bi trebalo biti, Sučić će se boriti za odlazak u Katar u krugu kandidata o kojima odlučuje Dalić. Za najjaču hrvatsku reprezentaciju debitirao je prošle godine, s pet minuta na terenu u remiju s 2:2 protiv Slovačke u Osijeku u kvalifikacijama za SP, a ima i još dva nastupa za Vatrene, za sada bez značajnije minutaže.

Mladi vezni igrač bio je u akciji za Hrvatsku i u mlađim dobnim kategorijama, a sada se nada odlasku na svoje prvo veliko natjecanje kao član najjače nacionalne momčadi.

Prije SP-a, Sučić čeka nastavak priče u klupskom dresu, u kojem do sada ima 15 odigranih utakmica u svim natjecanjima u ovoj sezoni, s tri asistencije u austrijskom prvenstvu.