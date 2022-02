IMA LI DINAMO ŠANSE PROTIV SEVILLE? Ozljede kroje oba sastava za uzvrat

Utakmica Europske lige za kvalifikacije u osminu finala uzela je svoj danak na nogometašima Seville i Dinama, a najbolje tome govori činjenica kako su i jedni i drugi loše odigrali prvenstvene utakmice.

Tako je Dinamo odigrao nulu na Maksimiru protiv Lokomotive i time u potpunosti otvorio prvenstvo, dok je Sevilla na gostovanju kod Espanyola odigrala 1:1 i time dozvolila Realu da se odmakne na šest bodova razlike.

No ovo je samo početak loših vijesti za obije momčadi koje su za uzvrat u Zagrebu, koji se igra u četvrtak, ostale bez nekih važnih članova prve momčadi.

Ozljede kroje sastav

Tako je Dinamo već prije ostao bez četvorice igrača iz prvih 11, a to su Ivanušec, Andrić, Perić i Theophile-Catherine, a onda se protiv Lokomotive u sudaru sa suigračem ozlijedio i Ademi.

Izgleda kako će možda jedan ili dvojica igrača biti zakrpani prije utakmice protiv Seville, ali postoji i mogućnost da Dinamo izgleda potpuno drugačije nego na početku sezone. Ako se tome doda lošija forma Petkovića, trener Kopić mora zaista pronaći čarobnu formulu kako dalje u sezoni.

S druge strane i Sevilla pada, očito je to u prvenstvu, a i Andalužani imaju problema s ozljedama nekih igrača od prije, a sada im se priključilo i najzvučnije zimsko pojačanje.

Pamtimo Tottenham

Tako Sevilla u Zagrebu neće računati na već ranije ozlijeđene Suso Fernándeza i Erika Lamelu, a uzvrat će propustiti i branič Karim Rekik te Martial, koji je izašao u 26 minuti protiv Espanyola.

Kako gostovanje u Hrvatsku shvaćaju vrlo ozbiljno govori i upozorenje Lopeteguija:

“Ponovo imamo problema s izostancima igrača no ne vrijedi nam žaliti se, nego se moramo usredotočiti na ono što nam dolazi. U ovom trenutku postoji samo četvrtak, komplicirana uzvratna utakmica s Dinamom, protivnikom koji je na svom terenu znao preokrenuti rezultat”, podsjetio je trener Seville na Tottenham, a zabiti tri gola Dinamu nije strano.

Anthony Martial scores his first goal for Sevilla against Dinamo Zagreb, making it 3-1 to the Spanish side 🔥🥶🇫🇷 pic.twitter.com/IwgmwAGe7b









