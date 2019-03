IKONE HRVATSKOG NOGOMETA PRIMIJETILE ZANIMLJIVOST: Znate li što bi dinamovce moglo dočekati kod Benfice?

“Nogomet je takva igra, uvijek igraš onoliko koliko ti suparnik dozvoli”; kaže Mario Stanić, gle čuda, bivši igrač Benfice i Dinama, koji s nestrpljenjem čeka uzvratni dvoboj Benfice i zagrebačke postave, navijajući dakako za Dinamo, da će momčad iz grada u kojem živi – pobijediti.

A Stanić živi u Zagrebu, i dalje je u nogometu, u agenciji koja se brine za mlade igrače, često komentira po medijima, jako lijepo piše, duboko razmišlja i fakat se može reći da je upućen.

“Ja se također slažem s onima koji su tvrdili da je Dinamo imao, i sad ima šansu. Benfica je neka vrsta dominantna momčad portugalskog nogometa. Protiv nje na njenom stadionu Luzu svi dođu braniti se. A onaj koji gleda prema naprijed taj im ide na živce. Nisuna to navikli. Zato mislim da Dinamo mora igrati otvorenu utakmicu. Tu ne smije biti čuvanja rezultata”, veli Mario Stanić.

Kako lijepo piše tako Stanić tečno i govori:

“Nije Benfica u Zagrebu bila očajna, nemojte tako zaključivati. Ne, negoje Dinamo bio dobar, jako dobar, realno je mogao dobiti s tri razlike, a kako bi to odjeknulo u nogometnom svijetu. No, tada bi Dinamo podsvjesno došao u Lisabon opušten, a i to je opasnost. Zato, to je posve nova utakmica, Dinamo je pokazao da može s njima na ravnopravnoj razini i valja biti optimist. Napadati treba, ni slučajnose braniti”; poentira Stanić.

Otto Barić vodio je na Luzu hrvatsku nacionalnu vrstu u skupini europske smotre protiv Engleske, pred 50 tisuća engleskih i 15 tisuća hrvatskih navijača.

“Građevina je impresivna, gromka,sve ori. Atmosfera će biti uzavrela, a u takvim atmosferama se uvijek pokažu pravi igrači. Mislim da ih Dinamo ima. Ja vam na to ovako gledam. Momčad koja stiže rezultat, sada je to Benfica, uvijek se boji prva primiti pogodak, taj strah nerijetko graniči s panikom. Ne znate što vam je raditi, posve se otvoriti ili pripaziti pa čekati. Onda vam ponestane vremena pa morate riskirati i lako sve ode k vragu. Zato preporučujem Dinamu ofanzivu, zašto ne i na samom početku. Gol bi značio puno, zacijelo sve. Jest, nije lako napasti Benficu, ali da bi izbacili klub takve reputacije morate se postaviti ponajprije muški. Nogomet mijenja svoje faze, godinama se igra napadački, pa se godinama igra ziheraški, sad smo u nekom međurazdoblju. Dinamo ima izvrsnu polukontru, braniti se moraš, ali nikako samo braniti. Moraš napasti, igrači moraju istrčati desetak dobrih polukontri i doći će gol. Benfica igra jako visoko kad traži gol, gdje ćš bolje prigode”; govorio nam je Otto Barić.

A Ćiro Blažević koji je bio i najveći optimist prije utakmice tvrdi:

“Ja sam s dobrim momčadima lomio suparnike u prvih dvadesetak minuta utakmice. Jasno, kad se moglo. Ako to ne bi prošlo onda bih išao na plan B. Mislim da Dinamo u Lisabonu mora istrčati samouvjereno, odmah krenuti prema gore, neka vide oni da mi mislimo dati gol, ma i dva. Velite atmosfera? Pa, i u Zagrebu je bila atmosfera,a gdje je bila Benfica. Vidim da su navijači Benfice već ljuti na svoje igrače. Pazite što vam kažem, ne krene li po željama navijača Benfice početi će zvižduci, koliko znam Latine, i pogrde. Još je jedno bitno, kako o eventualnom ispadanju razmišljaju i kako ga doživljavaju igrači Benfice, a kako Dinama. Naši su još uvijek neopterećeni, a ovima je biti ili ne biti. Dinamo sazrijeva iz dana u dan i ovo je dosad najveći ispit. Ja bih rekao diplomski rad ove momčadi. I trenera Bjelice. Ja bih mu z asve ovo dao ocjenu pet. E, sad mu želim da magistrira kod mene. Ne da ga kao u onom vicu satru na magistrali, nego da položi najveći ispit svog sportskog života”!