Ikona Bayerna nije oduševljena izborom Hrvata: ‘Dovođenje Bjelice je veliki rizik’

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Na imenovanje Nenada Bjelice za glavnog trenera njemačkog prvoligaša Union Berlina osvrnuo se legendarni bivši kapetan Bayerna i njemačke nogometne reprezentacije Lothas Matthäus. Aktualni komentator njemačkog Sky Sportsa komentirao je u emiciji Sky90 kako gleda na Bjeličino imenovanje.

“On još ne poznaje Bundesligu, osim kao igrač. No, to je bilo jako davno”, rekao je Matthäus u programu njemačkog Sky Sporta, uz dodatak: “Netko tko nikada nije bio trener u Bundesligi bi trebao spašavati Union Berlin. To je težak i vrlo osjetljiv zadatak.”





Iako je Bjelica kao igrač proveo tri godine u Bundesligi u dresu Kaiserslauterna, ovo će mu tamo biti prvi trenerski zadatak. Na klupu berlinskog sastava sjeda nakon šestomjesečnog angažmana u turskom Trabzonsporu, a na klupi će naslijediti Ursa Fischera. Švicarcu su presudili loši rezultati nakon pet godina provedenih u klubu, iako je prošle sezone klub bio bundesligaški hit izborivši plasman u Ligu prvaka.

Ne boji se izazova

Usprkos Matthäusovim opaskama Bjelica smatra da bundesligaško neiskustvo neće igrati ulogu na njegov angažman u Berlinu.

Viele Eindrücke für Nenad Bjelica – schön, dass du bei uns bist! 🙂 pic.twitter.com/r5U3JxfhzM — 1. FC Union Berlin (@fcunion) November 26, 2023

“Onaj tko će igrati dobro, imat će najboljeg prijatelja u Nenadu Bjelici. Oni koji to neće činiti, imat će probleme. Moj je posao izvući momčad iz teškog razdoblja i ponovno pokazati snagu ove ekipe. Veselim se tom izazovu”, izjavio je Osječanin na svojoj prvoj konferenciji za medije u novoj ulozi, uz dodatak kako joj se iznimno veseli.

Bjelica preuzima Union Berlin u trenutku dok se nalaze na pretposljednjem, 17. mjestu bundesligaške ljestvice, samo s bodom više od ‘fenjeraša’ Kölna. Premijeru će imati već u srijedu kada njegov Union gostuje kod portugalske Brage u sklopu 5. kola skupine C Lige prvaka.