‘IGRAT ĆEMO I POD BOMBAMA’: Ukrajinci odlučni u početak nogometne sezone unatoč ratu

Ratu u Ukrajini ne nazire se kraj, ali je nogometni savez te zemlje odlučio kako će unatoč tome nova nogometna sezona započeti u kolovozu kao i u doba prije Ruske agresije.

To je izjavio predsjednik Nogometnog saveza Ukrajine Andrij Pavelko, a suglasnost je dobio u od predsjednika Volodimira Zelenskog.

Kako je naglasio prvi čovjek ukrajinskog nogometa treba se sve napraviti kako bi se olakšala svakodnevica ljudima koji tamo žive i to je bila jedna od tema razgovora sa Zelenskim.

Igrat ćemo i pod bombama

“Pričali smo o velikoj moći koju ima nogomet u pomaganju ljudima, nogomet može skrenuti pažnju ljudi s ovog rata i dati Ukrajincima novu, drugačiju perspektivu za budućnost”, izjavio je Pavlenko pa nadodao, kako će sva natjecanja započeti u kolovozu.

“Rekao sam im da ćemo ponovo igrati nogomet, čak i dok traje rat. Ako budemo morali, igrat ćemo i pod bombama. Računamo na njihovu podršku”, rekao je Pavlenko o odluci koju je donio sa Zelenskim te je obavijestio šefove FIFA i UEFA Infantina i Čeferina od kojih očekuje podršku.

Inače u Ukrajini sva natjecanja su prestala odmah na početku invazije Rusije, a naglasio je kako će se sve dogovoriti i s vojskom:

“Razgovarat ćemo s vladom i s vojskom kako možemo sve organizirati da bude sigurno”, naglasio je Pavelko.

A good visualization of the more than three months of 🇷🇺 aggression against 🇺🇦. It’s not only the land war, but the constant bombardment of different parts of the country. pic.twitter.com/BuzNaYymUS









— Carl Bildt (@carlbildt) June 8, 2022