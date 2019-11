IGRAČKI KARTON 14-GODIŠNJEG XAVIJA: ‘Nadoknađuje brzinu izvanrednom kontrolom lopte, ravnoteža prosječna..’

Autor: J.V.H.

Ne, ovo nije još jedna analiza za mlade. Ovo je službeni igrački karton španjolskog virtuoza Xavi Hernandeza, jednog od najboljih veznih igrača svih vremena.

Xavi je odigrao 767 utakmica i zabio 85 golova od 1998. do 2015., a za Španjolsku je od 2000. do 2014. u 133 utakmice zabio 13 golova.

Kao mladom nogometašu rijetko tko mu je predviđao zvjezdane visine, no ta ocjena ionako ne postoji. Xavi je jedan od mnogih koji je dokazao da za uspjeh ne postoji formula, da nije potrebna ni ekstra brzina, ni posebna fleksibilnost, te da se za svakoga obzirom na potencijal i urođene sklonosti, može naći mjesto na terenu. Možda je baš to ključ planetarne popularnosti nogometa.

U knjizi “La Masia” Christiana Martina, nalazi se kompletno izvješće o 14-godišnjem Xaviju Hernandezu. Hvale se neke njegove vještine, a druge se prepoznaju kao nedostatci.

Usprkos ili zahvaljujući svemu, Xavi je za Barcelonu i Španjolsku odigrao bitnu ulogu u osvajanju Lige prvaka, španjolskog nogometnog prvenstva, Europskog i Svjetskog nogometnog prvenstva, ili kako bi neki rekli – svega što se može osvojiti.





Trčanje: Trči na petama, pokreti su mu spori i ima poteškoća s brzinom

Ravnoteža: Prosječna

Koordinacija: Dobra. Njegovi pokreti su ispravni, ali mu nedostaje brzina

Fleksibilnost: Prosječna. U tom pogledu treba puno raditi

Vještina: Dobra. U igri ima resursa za iskoristiti svaku situaciju

Fizička sprema: Dobra, ima sve što vezni igrač treba imati

Izdržljivost mišića: Dobra

Brzina: Prosječna. Mora poboljšati svoju okretnost i brzinu pokreta

Startna brzina: Prosječna

Kontrola lopte: Sjajna. Nadoknađuje nedostatak brzine izvanrednom kontrolom lopte

Pass igra: Vrlo dobra. Mora poboljšati igru lijevom nogom, ali ovo je njegova velika prednost na terenu

Centaršut: Dobar. On gotovo nikada nije prisiljen na ovu situaciju

Udarac: Prihvatljiv. To bi trebao poboljšati kad krene naprijed, poput Guardiole

Dribling: Dobar, iako mu to nije najbolje sredstvo, njegova tehnička razina je impresivna

Pozicioniranje: Sjajno. To je nesumnjivo njegova najbolja kvaliteta. Uvijek je tamo gdje treba biti i uvijek nudi podršku i opciju suigračima

Agresivnost: Prosječna. Njegov eminentno tehnički način igre ponekad otežava prosudbu ovog aspekta