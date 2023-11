Igrači Dinama nakon bitne pobjede: ‘Tko zna što bi bilo da nas nije spasio’

Za Dinamo ove godine u Konferencijskoj ligi vrijedi pjesma od Astane do Astane, jer dvije pobjede u Europi došle su protiv sastava iz Kazahstana, koje su stavile vrata proljeća širom otvorena.

Zagrepčani su došli do pobjede jako teško, Mišić je početkom prvog poluvremena, u 10. minuti skrivio jedanaesterac, ali je Zagorac odličnom reakcijom spasio Dinamo od rezultatskog minusa.

Drugo poluvrijeme Dinamo je napokon odigrao kako se od njega očekuje, a rezultat toga su golovi Vidovića i Kaneka, koje su dovele Modre u poziciju da sami odlučuju o svojoj sudbini, u zadnjem kolu skupine C Konferencijske lige protiv Ballkanija na Maksimiru.

Full-time in Astana and Dinamo get the three points after beating Astana 2-0.

After a poor first half, Dinamo entered the second half with an early goal in the 48th minute, and ended the game with Kaneko’s goal in the 79th minute, 6 minutes after Jovičević received the red card.… pic.twitter.com/pMZKvavZ8G

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) November 30, 2023