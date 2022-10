Foto: GuliverImage/Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Wire/Cal Sport Media via AP Images

IGRAČ WOLFSBURGA BRANI NIKU KOVAČA: Uprava sve više gubi strpljenje s Hrvatima

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Puno sreće imao je za vikend Niko Kovač. Njegov Wolfsburg provukao se protiv Sttugarta te je tako Kovač zadržao poziciju na mjestu glavnog trenera.

‘Možemo do 95. minute stiskati gas za to je zaslužan Niko Kovač i njegovi načini treninga. To je velika promjena i snaga koju do sad nismo imali.’ rekao je Yannick Gerhardt strijelac za pobjedu.

Međutim, nije sve tako bajno za bivšeg izbornika Hrvatske. Kovač je naime na vrlo tankom ledu kod uprave, a u puno boljem položaju nije ni Josip Brekalo.





Nema ljubavi za Hrvate

Već je jedan Hrvat otpao od strane njemačkog kluba. Riječ je o Marinu Pongračiću koji je otišao u Lecce, a njemački mediji pišu da će ljubavi uskoro nestati i za navedenu dvojicu Hrvata.

Wolfsburg je s ovom pobjedom skočio na 13. mjesto tablice s 8 bodova, ali nisu daleko od zone ispadanja. Bayer je tamo, a imaju samo tri boda manje od Kovačevog kluba.