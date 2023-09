Igrač srpskog prvoligaša hitno hospitaliziran zbog nepoznatih simptoma

Zabrinjavajuće vijesti dolaze nam iz susjedstva, gdje je hitno hospitaliziran napadaš srpskog prvoligaša Vojvodine Jonathan Bolingi,

Kongoanski nogometaš.

Kako se doznaje od medija iz susjedstva, Bolingia se vratio nakon reprezentativnih dužnosti za DR Kongo, a po dolasku u Vojvodinu prijavio je smetnje te je hitno hospitaliziran.

Stanje igrača je ozbiljno, te je nakon pregleda prebačen na institut za plućne bolesti, gdje je pod stalnim nadzorom, a uzroci od kojih je obolio Bolingi još su nepoznati.

Jonathan Bolingi invited for his national team DR Congo! We wish him luck and success! pic.twitter.com/7AdW8R9O9z

— Vukadinovic Dejan (@vukadinovicdej) September 9, 2023