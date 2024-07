Igrač Osijeka poslao žestoku poruku Rijeci: ‘Psihički su me uništili, cilj mi je bio zabiti baš njima’

Autor: I.L.

Osijek se punom parom sprema za novu sezonu od koje navijači očekuju mnogo. Dovedena su jaka HNL imena poput Čavline, Solde i Jelenića, a tu je i novi trener Federico Coppitelli. Osijek se nada konačno jednoj trofejnoj sezoni ili borbi za naslov kao u eri Nenada Bjelice.

Osim pojačanja tu su i igrači koji su prošle godine se pokazali kao pojačanja. Jedan od njih je Roko Jurišić koji je došao na zimu i odigrao odlično proljeće, a posebno je oduševio svojom prodornošću na beku.

Dijete je Dinama u generaciji Gvardiola i Šutala, a Maksimir je zamijenio Rujevicom. Međutim, u klubu s Kvarnera nikada nije dobio priliku. Razlog oko toga ni njemu nije jasan, a čini se da Rijeci baš to jako zamjera.

Razočaran

“Slavio sam zato što sam zabio klubu koji mi nije puno pomogao i koji me dosta psihički uništio. To slobodno možete napisati. Dok sam bio mlad, nisu mi uopće pomogli. Baš sam bio sretan što sam zabio njima, to mi je bio i jedan od ciljeva kada sam došao u Osijek, da zabijem Rijeci” rekao je za Sportske novosti.

Bio je u Dragovoljcu, Austriji, a na Opus arenu stigao je iz Mure: “Baš sam jako zadovoljan kako je prvih šest mjeseci prošlo. Dao sam svoj maksimum, pokazao sam da mogu igrati u velikim klubovima kao što je Osijek. Naravno, želja je da se tako nastavi i u idućoj sezoni – kaže Jurišić, ne krijući ambicije pred ono što slijedi.”









“Po meni ovo dobro izgleda. Naravno, treba vremena da se novi igrači adaptiraju, ali i da se svi mi skupa naviknemo na novu taktiku trenera i da to što prije počnemo dobro primjenjivati. Nova je formacija, nova taktika, ima puno trke… Ne da mislim, nego znam da će to jako dobro izgledati u idućoj sezoni” zaključio je.