Igrač koji se ‘tukao’ s Mbappeom je blizu Maksimira, ali čeka još i važna prepreka

Dinamo je u potrazi za pojačanjima za nastavak sezone u SuperSport HNL-u imao nekoliko promašaja, između ostalog, i s neuspjelim dovođenjem Koffija Kouaoa iz francuskog Metza, a nakon toga, na Maksimiru su se okrenuli novoj opciji iz Francuske.

Riječ je o 25-godišnjem desnom beku Ronaelu Pierre-Gabrielu, članu Nantesa, koji u tamošnjem klupskom nogometu između ostalog ima i iskustva borbe s Kylianom Mbappeom u utakmicama protiv PSG-a. Radi se o igraču koji je bio i francuski reprezentativac u mlađim dobnim kategorijama.

Talijanski novinar Lorenzo Lepore tvrdi da je dogovor postignut i da će francuski desni bek doći u Dinamo kao slobodan igrač, a najavljuje i liječnički pregled u Zagrebu. Ta prepreka je važna za preskakanje jer je, podsjetimo, srušila dolazak Koffija Kouaoa iz Metza na Maksimir.

EXCLUSIVE: Ronaël Pierre-Gabriel TIME TO SIGN with #DinamoZagreb 🔏

Deal agreed he would join as a free agent, a permanent move. Medicals booked for tomorrow.#HNL pic.twitter.com/sAQFDDmHcm

— Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) February 6, 2024