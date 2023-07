Igrač koji je pobjegao Hrvatskoj došao u Osijek: ‘Nije me ostavio ravnodušnim taj poziv’

Autor: Ivor Krapac

Prije početka sezone i prve službene utakmice na novom stadionu, na travnjaku Opus Arene, Osijek je predstavio svojeg novog igrača koji je došao iz Švicarske, a iz hrvatske je obitelji. Novi član Osječana je Petar Pušić, 24-godišnji veznjak napadačkog usmjerenja, koji je posljednju klupsku epizodu imao u poznatoj švicarskoj momčadi, u dresu Grasshoppersa iz Zuericha.

Rodom iz švicarskog Schaffhausena, 24-godišnji Pušić je u mlađim dobnim kategorijama bio u akciji u klubu koji nosi ime njegovog rodnog grada, a potom je prešao u Grasshoppers u kojem je ostao do ovog ljeta kada je postao slobodan igrač.

Sada dolazi u zemlju iz koje je korijenima, a nastavak karijere u dresu Osijeka prihvatio je kao novi veliki izazov.





‘Jedan od najboljih hrvatskih klubova’

Nakon što je došao u novi klub, Osijek je Pušića predstavio na svojoj službenoj stranici, ističući da se radi o igraču koji ima i hrvatsku putovnicu s obzirom na to da mu je majka iz Preloga, a otac rodom iz Imotskog.

“Poziv iz Osijeka nije me mogao ostaviti ravnodušnim, ipak je ovo jedan od najboljih hrvatskih klubova. Rado sam ga prihvatio kao svoj novi izazov, a sada, kada sam ovdje, gledam i ovaj prekrasni stadion i veseli me što ću igrati na njemu”, rekao je Pušić, a donosi Osijekova službena stranica.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli NK Osijek (@nkosijek)









“Tu sam da se pokažem i pružim sve sebe na terenu, tako da jedva čekam pridružiti se novim suigračima. Čim sam doznao da je Osijek ozbiljna opcija, sve sam počeo intenzivno pratiti i na internetu, ne samo što se tiče momčad i rezultata, nego i svega ostaloga. Kada sam još i popričao s trenerom i sportskim direktorom, postao sam uvjeren da je to pravi izbor za mene i evo me u Slavoniji”, dodao je 24-godišnji veznjak.

Mladi igrač je ranije tijekom karijere bio i švicarski reprezentativac u mlađim dobnim kategorijama, između ostalog, i s kapetanskom vrpcom. Svojedobno ga je pratio i Hrvatski nogometni savez, međutim, Hrvatskoj je tada ipak izmaknuo i nastavio je igrati za Švicarsku.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Petar Pusic (@petii_10)

Taj dio Pušićeve priče je za klupsku stranicu približio Ivica Kulešević, sportski direktor Osijeka.

“Petra poznajem jako dugo kao igrača, još iz mlađih reprezentacija Švicarske. Bio sam uključen u taj proces kada ga je HNS pokušao pridobiti za naše nacionalne selekcije, no bio je u posebnom programu za talente i to nije nikako moglo proći. Također, kao klub smo ga nastojali dovesti prije tri, četiri godine u Osijek, međutim, bila je to naprosto nemoguća misija”, rekao je Kulešević, opisujući i igračke kvalitete 24-godišnjeg veznjaka.

“Tragali smo za igračem upravo tog profila, hitar je, brz, motoričan, tehnički baš profinjeni ljevak i općenito igrač koji je u stanju podići momčad na jednu novu razinu, uz to i odličan dečko. Iskoristili smo priliku da mu je istekao ugovor i odmah reagirali jer još prošle godine cijena mu je bila iznad milijun eura. Želim mu puno sreće i da u našim redovima pokaže sve svoje kvalitete”, zaključio je Osijekov sportski direktor.

Pušić se od Grasshoppersa nedavno oprostio, a u Osijek je stigao nakon što je prošle sezone u klubu iz Zuericha imao pet golova i šest asistencija u 34 nastupa u švicarskom prvenstvu te dva gola i jednu asistenciju i tri nastupa u tamošnjem kupu.

Ubuduće će se od njega očekivati golovi i asistencije u dresu osječkog kluba koji na svojem novom stadionu ima prvu službenu utakmicu ove subote u 21 sat, protiv Slaven Belupa u prvom kolu nove sezone u SuperSport HNL-u.