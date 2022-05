IGOR TUDOR SVE IZNENADIO: Spasio klub pa neočekivano otišao

Igor Tudor više nije trener Verone, koju je preuzeo u rujnu prošle godine, nakon što je otišao iz Juventusa i od zadnjeg kluba Serie A u tom trenutku, skoro je došao u gornji dio tablice.

Tudor je Veronu ostavio na 9 mjestu netom završenog talijanskog prvenstva, koji je osvojio Milan nakon 11 godina čekanja.

“Dugo sam razmišljao o tome. Cijenim iskrenost i transparentnost predsjednika u pojašnjavanju planova za sljedeću sezonu. No obojica smo se složili da ne postoje svi uvjeti potrebni da bismo nastavili suradnju. Stoga je bilo ispravno razići se. Pozdrav gradu Veroni, u kojem sam se lijepo proveo. Hvala navijačima koji su slali ljubav i toplinu. Klubu želim puno sreće”, izjavio je Tudor.

Prijateljski rastanak

“Klub i predsjednik Maurizio Setti zahvaljuju gospodinu Tudoru na izvrsnom radu koji je obavio. Želimo mu sve najbolje u nastavku karijere”, izjavili su iz Verone.

Igor #Tudor not extending his contract at #Verona is another surprise this morning. Tudor had a very successful season with #HellasVerona and you'd have to figure that top clubs in #SerieA and Europe will be interested in him. pic.twitter.com/Uadqnl2UI4

— SiGN⚽️RE CALC10 🏟 (@SignoreCALC10) May 22, 2022