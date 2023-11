Igor Tudor još uvijek bez posla, evo tko je zasjeo na klupu talijanskog velikana

Iako je slovio kao glavni kandidat za klupu Napolija, Igor Tudor na kraju nije prihvatio poziv kluba s juga Italije pa je tako još uvijek bez posla, dok Napoli ima novog trenera.

Podsjetimo. na početku nove sezone Napoli je doveo novog trenera na klupu u liku Francuza Rudija Garcije, ali nakon poraza od Empolija u Serie A na stadionu Armando Diego Maradona, znalo se da su dani Garcije na klupi Napolija odbrojani.

Kao i uvijek počelo se licitirati raznim imenima, najbliži klupi bio je Igor Tudor, koji nakon odlaska iz Marseillea je bez angažmana, ali Tušo nije prostao na ugovor od osam mjeseci i tu su pregovori propali.

Povratak Talijana

Napoli je u utorak objavio ime novog trenera, a to je Talijan Walter Mazzarri, koji je već vodio napuljski klub između 2009. i 2013. godine.

🚨🔵 Official, confirmed. Rudi Garcia has been fired by Napoli and Walter Mazzarri becomes the new manager.

Mazzarri, back to Napoli 10 years later. pic.twitter.com/oucy9fxAeH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2023