IGOR ŠTIMAC SASVIM ISKRENO: ‘Ovako Hajduk još dugo neće bit prvak, a Ćiro nije korektan u jednoj stvari’

Uvijek rado viđen gost i vrlo iskren sugovornik je bivši izbornik i legenda Vatrenih i Hajduka Igor Štimac, koji zadnje četiri godine trenerski kruh zarađuje u zemlji cricketa Indiji.

Igor ima još ugovor s Indijcima do siječnja 2024. godine, kada će ih voditi na Azijskom kupu, a u podcastu Sportskih novosti osim o Indiji, pričao je o Hajduku, Dinamu i predstojećem Svjetskom prvenstvu u Kataru.

“Pet godina na toj poziciji je sasvim dovoljno. Bilo je to apsolutno pozitivno iskustvo u svakom pogledu, Indijcima je san izboriti nastup na Svjetskom prvenstvu, ali realnost je sasvim drukčija. Ipak, postigao sam napredak s tom momčadi i mislim da bi ta ekipa danas sasvim solidno izgledala da se natječe, primjerice, u HNL-u, iako nema niti jednog igrača koji igra izvan domovine”, rekao je Štimac na početku razgovora.

Igor Stimac confirms plans to leave NT coaching job after Asian Cup 2023

"I am not planning to stay after Asian Cup, I have done everything for the boys with passion & put all my knowledge for their good. I will give my everything before leaving."

