Ibrahimoviću brat umro pred očima: ‘Vidio sam da su stvari ozbiljne, nisam mogao disati’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Pored svih velikih trenutaka u karijeri u dresu brojnih klubova i u švedskoj reprezentaciji, Zlatan Ibrahimović je tijekom života prošao i puno tuge, a bol kakvu ne zaboravlja donio mu je gubitak brata Sapka koji nije dobio borbu s teškom bolešću.

Zlatanov brat preminuo je 2014. sa samo 40 godina nakon što se borio s leukemijom, s boli koja je ostavila trag na slavnom napadaču jer je sa Sapkom bio do posljednjeg trenutka, prije nego je preminuo.

Umro mu je pred očima, kako je Zlatan Ibrahimović pričao jednom prilikom.





‘Vidio sam da su stvari ozbiljne’

“Podignuo sam pogled prema ocu Šefiku, vidio sam da su stvari ozbiljne, nisam mogao disati”, govorio je Zlatan o posljednjim trenucima teško bolesnog brata.

“Sapko me čekao prije smrti, htio je da budem kraj njega. Izdahnuo je preda mnom”, prisjećao se slavni nogometaš.

Zlatan på begravningen. Vila i frid, Sapko Ibrahimović. pic.twitter.com/KDpNkOxbzp — Zlatanismen (@Zlatanism) April 15, 2014

Bol je bila jednako duboka i nakon što je bio uz brata u njegovim posljednjim trenucima u životu. Zlatan je govorio i o teškim osjećajima dok je trajao Sapkov posljednji ispraćaj.









“Sahranili smo ga po muslimanskim običajima, otac je prvi lopatom bacio zemlju na kovčeg, onda je došao red na mene, a ja sam se zaledio”, govorio je Zlatan.

“Spustio sam lopatu na zemlju i shvatio da to znači kako prihvaćam da je on preminuo. U mojoj glavi je i dalje bio živ. Teško mi je bilo sve to shvatiti, bio je premlad, bio je moj brat. Otac tada ni suzu nije pustio, ali dan kasnije je sam otišao na njegov grob i plakao je cijelog dana”, dodao je veliki napadač s nogometnog terena o obiteljskoj žalosti.

Tuga za poznatog nogometaša i njegovu obitelj dogodila se dok je Zlatan bio igrač PSG-a, a kasnije, karijera na terenu išla je dalje u dresu Manchester Uniteda i Los Angeles Galaxyja, prije nego je po završetku prošle sezone objavio oproštaj kao igrač Milana.

Bol koja se pamti ostavila je trag u obitelji u kojoj je Zlatan odrastao u Švedskoj, dijelom i s katoličkim utjecajem zbog katolkinje majke Jurke, rodom iz zadarskog zaleđa, kod Škabrnje.