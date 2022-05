IBRAHIMOVIĆEV POSLJEDNJI TANGO U MILANU: Utakmica na San Siru mogla bi biti zadnja u velikoj karijeri

Jedan od najdugovječnijih nogometaša u povijesti nogomete je 40 godišnji Zlatan Ibrahimović, koji sa svojim Milanom lovi Scudetto, za koji crveno-crnima treba četiri boda iz zadnje dvije utakmice.

Milan trenutno ima dva boda više od Intera, a sljedeća utakmica je protiv Pašalićeve Atalante na San Siru, dok u zadnjem kolu Ibro i društvo idu na noge Sassuolu, dok Inter igra protiv Cagliarija u gostima i dočekuje Sampdoriju.

I baš za utakmicu protiv Atalante vjeruje se kako će biti zadnja utakmica Zalotana Ibrahimovića u impozantnoj karijeri, koju Šved želi završiti kao prvak Italije.

Kraj karijere

Osoba koja je najbliža sa Zlatanom, uz pokojnog Raiolu, je Di Stefano koji je napravio i dokumentarac o Ibrahimoviću, a on je o mogućnosti završetka karijere velikog napadača napisao:

“Toliko je dobrih vijesti za Milan u zadnje vrijeme da mi je baš žao da ovo objavim. Zlatan vjerojatno završava karijeru na kraju sezone. Dobio sam informaciju od jednog igrača Milana da je na posljednjem treningu plakao od bolova, ali da igra pod anestezijama i da izdržava, Pioli i medicinski tim mu brane da igra, ali on igra usprkos svemu i svima, želi biti tu, ulaziti bar zadnjih 5-10 minuta jer želi Scudetto”, napisao je Di Stefano pa nastavio:

“Jednostavno, Zlatan ne trenira s ekipom od utorka pa sve do petka, stalno ga koljeno muči jer mu natiče, modri, stvara nerealne bolove. On tjera inat. Ali sam zna da ima samo dvije opcije na ljeto. Ili da završi mirno karijeru ili da ide na rizičnu kompletnu operaciju koljena i da se spremi za još jednu posljednju sezonu u svojoj karijeri. Jedino što vuče Zlatana za narednu sezonu je posljednji pokušaj osvajanja Lige prvaka, ali šanse su da 90% završi karijeru ove sezone, 10% dajem šanse za nastavak još naredne sezone”, realan je Di Stefano.

“On ne može igrati više od 10-15 minuta, doktori iz medicinskog tima su mi ovo potvrdili. Jednostavno koljeno mu natiče i sprječava ga da normalno trči. Operacija? Možda bi spriječila bol na neko vrijeme, da mu olakša, ali bol bi se vratila za par mjeseci. Zlatana je pogodila i smrt Mina Raiole, tako da i to može biti neka prekretnica, iako je koljeno najveći razlog. Ako Milan uzme Scudetto, mislim da je to to. Mislim da gledamo Zlatana posljednji put na San Siru u nedjelju. Volio bih da nije tako, volio bih da me demantira on je moj prijatelj, ali on zna što je najbolje za njega!”.

Želi scudetto

Koliko je Zlatanu bitno da osvoji scudetto i ode kao pobjednik govori i motivacijski govor na poluvremenu u Veroni pri rezultatu 1:1, da bi Milan dobio 3:1 na kraju.

“Znali smo koliko nam je ova utakmica važna. Ibrahimović je održao govor i rekao je nešto prekrasno: ‘Svi se sjećaju igrača Milana koji su osvojili Scudetto ili Ligu prvaka, pa ako želimo da nas pamte onda imamo tri utakmice da to ostvarimo’. Bolja motivacija im nije trebala”, rekao je Pioli.

“At Milan you are only remembered if you have won the league or the Champions League, so if we want to be remembered, there are three games left.”

Zlatan Ibrahimovic. pic.twitter.com/STT7wCqohX

— Stevo (@remember1899) May 9, 2022