IBRAHIMOVIĆ SE OKOMIO NA MODRIĆA: Evo zašto Zlatan osporava Lukinu Zlatnu loptu

Jedan od najboljih napadača današnjice, Zlatan Ibrahimović, već je svima znan kao kritičar bez skrupula. Često ima stavove koji se u potpunosti kose s logikom ili su kontradiktorni većini, a nema problema s tim da ih izrekne javno.

Nedavno je komentirao i Zlatnu loptu koju je osvojio Luka Modrić. Modrić je bio taj koji je prekinuo desetogodišnju dominaciju Ronalda i Messija.

Mnogi nisu bili sretni činjenicom da Messi i Ronaldo nisu laureati, a među njima je i Ibrahimović, koji pak ukazuje na to da je Modrić dobio Zlatnu loptu samo zbog jakog lobija Real Madrida.

“Sada znamo da je Perez bio taj koji se natjecao s Messijem za Zlatnu loptu, a ne Ronaldo”, izjavio je Ibrahimović.

Zlatan Ibrahimovic when asked about his opinion on Luka winning the Ballon D'or:

