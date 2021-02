IBRAHIMOVIĆ OTKRIO TKO JE NAJVEĆI NOGOMETAŠ: ‘LeBron se previše miješa u politiku!’

Autor: F.F

Zlatan Ibrahimović je u razgovoru s UEFA-om, u prijenosu švedskog discovery+ otkrio je tko je po njemu najveći nogometaš svih vremena. Također se dotaknuo i jednog od najboljih košarkaša svih vremena LeBrona Jamesa.

Ronalda ne treba ni opisivati

Nije tajna da je Zlatanov najveći uzor brazilski Ronaldo, još otkada je klinac.

“Uvijek ću reći da imate igrače koji igraju igru, a imate one koji su igra. Za mene, Ronaldo je – igra. Kada ga gledaš kako igra, svi žele igrati kao on i postati poput njega. Za mene je najveći igrač u povijesti, bez sumnje”, rekao je Ibra. Ronaldo i Zlatan igrali su u nekoliko istih klubova, osvajali mnoge trofeje i zabijali puno golova, no ni jedan ni drugi nisu osvojili Ligu prvaka.

James radi fenomenalne stari, ali…









Tijekom razgovora, Šveđanin je prokomentirao i košarkašku zvijezdu LeBrona Jamesa.

“On radi fenomenalne stvari, ali ne želim kada ljudi s određenim statusom počnu pričati o politici. Radi ono u čemu si dobar. Ja igram nogomet jer to je najbolje što znam. Da sam političar, bavio bih se politikom”, oštro je zaključio Ibra.