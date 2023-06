Ibrahimović odabrao idealnu jedanaestoricu! Odabir jednog igrača iznenadio, a jednog je precrtao

Zlatan Ibrahimović rasplakao je cijeli nogometni svijet svojom odlukom o povlačenju iz profesionalnog nogometa, a na zadnjoj utakmici protiv Verone, iako nije zaigrao, na stadionu su plakali svi, osim navijača Verone, ali niti to nije smelo Zlatana da im kaže što misli.

Ibra je sigurno jedan od najvećih napadača koji su ikad trčali nogometnim travnjacima, osvojio je osam uzastopnih naslova s pet različitih klubova Ajaxom, Juventusom, Interom iz Milana, Barcelonom i AC Milanom prije nego što je njegov niz prekinut.

Nakon toga osvojio je još četiri naslova s PSG-om, a po povratku na San Siro pomogao je Milanu da osvoji svoj prvi naslov prvaka u 11 godina, nakon točno onoliko koliko je dugo bio odsutan.

Ibrinih jedanaest

Zlatan je igrao u mnogo velikih klubova, svlačionicu je dijelio s velikim igračima i sada je napravio popis 11 igrača, koji su po njemu najbolji s kojima je igrao tijekom karijere.

Dvije zanimljive stvari mogu se primijetiti na Ibrinom popisu, koji je napisao rukom, a prva je kako je na njemu Lionel Messi, s kojim Ibra nije bio u najboljim odnosima u Barci, a druga je prekriženo ime De Gee, s kojim je svlačionicu dijelio u Manchester Unitedu.

Zlatan Ibrahimovic crossed out David De Gea’s name in a post showing the best squad he has played with 😳 pic.twitter.com/2WgHaNLaCf

— CentreGoals. (@centregoals) June 8, 2023