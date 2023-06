Ibrahimović najavio povratak nogometu: Zlatan tek otišao, a već je sve iznenadio

Autor: Ivan Lukač

Prošlo je tri tjedna otkada je Zlatan Ibrahimović i službeno otišao u mirovinu. Na San Siru mu je napravljen veliki oproštaj kako i zaslužuje jedan od najboljih napadača ove generacije.

U suzama te s emotivnim govorom otišao je u mirovinu u dresu Milana, kluba kojeg je najviše volio. Šveđanin je protekle sezone skupio tek nekoliko nastupa zbog velikih problema s ozljedama.

Ibrahimović je sezonu 21/22 odigrao ozlijeđen kako bi pomogao momčadi u osvajanju naslova prvaka. Bila je to Milanu prva titula još od 2011. kada je Šveđanin također bio dio momčadi. Međutim, čini se da je ozljedu zacijelio i sada je šokirao sve jer je rekao da razmišlja o povratku.





Dosadno mu je

“Ne žuri mi se. Vidjet ćemo što će biti dalje. Prošla su samo tri tjedna kako sam objavio da odlazim u mirovinu. Možda se i vratim na teren. Možda za mjesec dana budem u Milanovom trening kampu” rekao je za Sport Mediaset.

Čelnici Milana ponudili su mu da ostane u klubu i preuzme neku od direktorskih pozicija, a navijači se nadaju da bi ga mogli vidjeti u trenerskoj ulozi:

“Zahvalan sam svima koji bi me željeli vidjeti u Milanu, pa bilo to i u ulozi trenera. Milan će uvijek biti u mom srcu. Puno toga sam prošao s ovim klubom. Ljubav koju svakodnevno primam od navijača mi daje snagu.”

Komentirao je i kako se osjeća u mirovini: “Stvarno sam opušten i to me iskreno čudi, jer nisam mislio da će to biti tako. Zamišljao sam da će biti puno stresnije.”

Ibrahimović je svoju karijeru započeo u Malmou, a zatim igrao za Ajax, Juventus, Inter, Barcelonu, Milan, PSG, Manchester United, LA Galaxy otkuda se vratio na San Siro. Za reprezentaciju Švedske je odigrao 122 utakmice i zabio je ukupno 62 gola.