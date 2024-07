Ibrahimović je imao mnoge sukobe na terenu, ali samo jedan ne može zaboraviti

Zlatan Ibrahimović u nogometu je ostvario skoro sve, umirovio se s reputacijom jednog od najboljih napadača svih vremena, a tijekom dugačke karijere, ovaj Šved balkanskih korijena, često je znao ulaziti u sukobe s protivničkim igračima, ali i suigračima, no samo jedan sukob Zlatan još nije razriješio.

Svi se sjećaju kako je Ibrahimović čekao osvetiti se Marcu Materrazziju četiri godine, zbog toga što ga je ozlijedio na jednoj utakmici još dok je još Ibro igrao za Juventus, a osveta je stigla u obliku ružnog prekršaja na utakmici između Ibrinog Milana i Intera.

Antagonizam između Intera i Milana jako je veliki i uvijek se prenosio i na igrače, a iako je Zlatan proveo nekoliko sezona u Interu, postao je odan crveno-crnom dresu Milana, u kojem se pošteno zakačio s Romeluom Lukakuom.

Vudu i pištolji

Inter je Romela Lukakua predstavio kao ‘novog kralja’, jasno aludirajući na razne izjave Zlatana Ibrahimovića, no u listopadu 2020. godine na ‘Derbi della Madonnina’, Ibro je zabio dva gola za pobjedu Milana i nakon toga je izjavio u svom stilu: “Milan nikad nije imao kralja, samo Boga”.

No na sljedećoj utakmici na proljeće 2021. godine Ibrahimović i Lukaku puno imali su puno oštriji sukob, koji izgleda još nije završen. Kako je Zlatan opisao u svojoj knjizi “Adrenalina”. Sve počelo u 45. minuti, kada je Lukaku ušao u svađu sa igračem Milana, na što je uskočio Ibrahimović i rekao je Belgijcu da se mora smiriti, na što je ovaj rekao: “A, što ako neću?”.

“Onda ću slomiti svaku kost u tvom tijelu ako se ne smiriš”, uzvratio Ibrahimović, a onda se rasplamsala svađa. “Idi reci majci da baci vudu čini na tebe”. Šveđanin se šalio na račun tvrdnji vlasnika Evertona da je Lukaku odabrao Chelsea nakon što je dobio poruku od svojeg vrača i da ga je majka uvjerila da to učini, no Lukaku je to žustro poricao.

