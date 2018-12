IBRA OTKRIO GDJE NASTAVLJA KARIJERU: Jedna rečenica bila je dovoljna da zaludi navijače

Mnogo se pisalo o transferu Zlatana Ibrahimovića u Milan, ali švedski napadač otkrio je da se ne vraća u Italiju. Naime, na Twitteru je objavio kako ostaje u Los Angeles Galaxyja.

“MLS, još nisam završio s tobom,” napisao je Ibrahimović.

MLZ Im not done with you yet pic.twitter.com/1F68siOV16

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 17. prosinca 2018.