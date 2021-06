I ŠPANJOLCI UŽIVAJU KAD ON IGRA, A NIJE MODRIĆ! ‘On je lokomotiva hrvatske reprezentacije’

Autor: J.Č

Marca nije prestala analizirati nadolazeću utakmicu svojih miljenika protiv Hrvatske.

U najnovijem tekstu o našoj momčadi, nalazi se veliki tekst koji ističe jednog našeg igrača. Naime, riječ je o Mateu Kovačiću koji iz utakmice u utakmicu sve bolje i bolje igra.

U tekstu Matea nazivaju Modrićevim štitonošom te jednim od ključnih igrača na Euru, pogotov nakon što je srebro u Rusiji skoro presjedio.

“Kovačić je u Hrvatskoj koja je došla do do finala Svjetskog prvenstva bio gledatelj. Kao 24-godišnjak i osvajač čak tri Lige prvaka s Real Madridom nije uspijevao biti išta više od rezervnog igrača Hrvatske reprezentacije. Baš u Rusiji je sjedeći na klupi shvatio da mora napustiti ‘kraljevski klub’, gdje je također bio više gledatelj nego igrač. Sve je to otkrio upravo Marci u intervjuu koji je dao na Svjetskom prvenstvu. Rekao je “Moram igrati više, vrijeme je da odem” navodi Marca.

Poslije Real Madrida, Mateo je otišao u londonski Chelsea te osvojio već četvrtu Ligu prvaka. Ipak, ovo finale nije presjedio već je igrao, a kroz cijelu sezonu Chelsejea bio je jedan od najvažnijih igrača.

Nakon takvih predstava, zaslužio je i važniju ulogu u reprezentaciji pa ju je i dobio. Marca njegovu ulogu u reprezentaciji opisuje ovako:

“Mateo je Modrićev štitonoša na sredini igrališta, lokomotiva Hrvatske. Nogometaš koji suigračima pomaže s loptom ili bez nje. Kada je riječ o defanzivi, prvi vrši pritisak i stavlja nogu tamo gdje je gusto. Kada uzme loptu, zahvaljujući odličnom setu vještina i brzini, veoma brzo iznosi loptu. Njegova probojnost i okomitost, sada je još istaknutija njegovim dugim koracima. “

Svi treneri ga hvale

Na kraju teksta o Kovačiću, Marca navodi kako se preporodio u londonskom klubu te citira Thomasa Tuchela;

“Nazovite ga u četiri ujutro i doći će na trening, trčeći. Veliko je zadovoljstvo imati igrača poput njega. Izniman je profesionalac, koji je jako važan za ekipu. Jedan od najboljih veznjaka na svijetu.”

Slične riječi hvale imao je i legendarni Zinedine Zidane, ali njegovi potezi bili su kontradiktorni riječima jer mu Francuz i nije baš davao prilike.

“Odlazak iz Madrida bio je odličan potez. Tamo nije igrao, a trebao je.”

Marca također ističe da usprkos Kovačićevom neigranju u Realu, svejedno je prodan za 50 milijuna eura, a tvrde kako toliko vrijedi i danas.