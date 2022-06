I RUSI SE SRAME VLADIMIRA PUTINA: ‘Ne sramim se što sam Ruskinja, ako pod time ne mislite na Putina’

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š.

Jako su rijetki javni istupi ruskih sportaša u osudi agresije njihove zemlje na susjednu Ukrajinu, oni koji su to učinili mogu se nabrojati na prste jedne ruke, no jedna sportašica to čini od samog početka rata.

Njeno ime je Nadja Karpova koja igra nogomet u Španjolskoj u Espanyolu, tako da ipak ne mora brinuti da će joj na vrata stana banuti tajna služba.

Naravno takva naracija izazvala je zanimanje zapadnih medija, pa je mlada nogometašica u intervjuu za BBC otkrila razloge svoje medijske angažiranosti protiv rata.





Ne mogu šutjeti

“Ne mogu samo gledati ovu nečovječnost i šutjeti. Ne znam što bi se dogodilo da sam u Rusiji, a ne u Španjolskoj, ali osjećam posebnu odgovornost da progovorim”, izjavila je Nadja i nastavila:

“Ruska propaganda pokušava uvjeriti Ruse da smo mi vrlo posebna nacija i da je cijeli svijet protiv nas i naše takozvane jedinstvene misije” rekla je Karpova pa nadodala:

“Ne mislim da su Rusi posebni. Pritom se ne sramim što sam Ruskinja, pod uvjetom da se s nazivom ‘Rusija’ ne misli na vladu i Vladimira Putina. Putin nam je uzeo sve, uzeo nam je budućnost. U isto vrijeme, učinio je to uz naš prešutni pristanak. Većina ljudi je samo zatvarala oči pred nepravdom, misleći da nije njihov posao”.

U timu s Ukrajinkom









U ožujku se Karpovoj u Espanyolu pridružila napadačica Tamila Khimych, koja je Ukrajinka pa je Nadja opisala svoje prvo iskustvo s novom suigračicom.

“Kad sam se prvi put susrela s njom, oprezno me pogledala kao da nije bila sigurna jesam li za rat i smatram li Ukrajince neprijateljima. Razmišljajući o njezinoj obitelji i prijateljima i jesu li dobro, htjela sam plakati. Bio je užasan osjećaj shvatiti da bi mogla izgubiti voljene”, i nadodala:

“Voljela bih da sve više Rusa i ruskih sportaša progovori kako bi drugi ljudi koji su protiv rata znali da nisu manjina. Ovi ljudi koji opravdavaju rat su taoci propagande. Žao mi ih je i vjerujem da moramo učiniti sve da ih oslobodimo od toga. Ne možete se samo pretvarati da se ništa ne događa, ne više. Vrijeme šutnje bi trebalo proći. Vlada će jednog dana otići, svi su stari, a kad se to dogodi, mi ćemo još biti živi i trebamo biti spremni sve srediti. Nadam se da će se to dogoditi vrlo brzo”, zaključila je Karapova.