I NJEMU JE DOSTA! Nenad Bjelica zagrmio medijskim nebom: ‘Jel se moramo sramotiti igrajući na ruševinama?’

Autor: Dnevno.hr

Vraća se na teren danas njegov Dinamo, i to nakon reprezentativne stanke koju su iskoristili za regeneraciju. Europska sezona bila je dugačka, trebalo se malo “resetirati” za ulazak u sami kraj sezone. Završna faza je pred Modrima, čini se da ih nitko neće uloviti u utrci za titulu državnog prvaka.

Uoči sraza s Interom na Maksimiru (16.30 sati), Dinamov trener Nenad Bjelica odgovarao je na pitanja predstavnika medija. Jedno je od njih bilo posebno zanimljivo. Radilo se o izgradnji nacionalnog stadiona. Sve je zanimalo čuti što o tome misli Bjelica, odnosno kakvo je njegovo stajalište glede nove lokacije u zagrebačkom Blatu?

“Treba vjerovati da će niknuti novi stadion. Hoće li to biti u Blatu ili negdje drugdje, ne znam, ali potreba je grada Zagreba za jednim multifunkcionalnim stadionom.”

“Eto, baš sam za kratkog boravka u Klagenfurtu trčao pokraj tamošnjeg stadiona. Gledam taj stadion za 33 tisuće ljudi, na njemu igra drugoligaška momčad, a reprezentacija Austrije tu dođe odigrati jednu utakmicu godišnje. A Dinamo koji igra osminu finala Europske lige i reprezentacija koja je doprvak svijeta igra na ovakvom stadionu u Maksimiru. Dakle, austrijski drugoligaš koji igra pred 300 ljudi ima takav stadion, a ovo gdje mi igramo je stvarno – sramota! Sad su otišli u Budimpeštu, vidjeli stadion od Ferencvarosa, pa se svi digli na zadnje noge. Pa, čovječe Božji, odeš u Konyu, grad koji je u Turskoj izrastao u nekoj pustinji, a ima stadion kao Allianz Arena. A imaju takvih 20 stadiona. Mađari grade stadion, Rumunji imaju stadion…. Pa zar smo mi u Hrvatskoj toliko nesposobni da ne možemo napraviti jedan reprezentativni stadion na kojem se nitko neće sramotiti?”

“Sad vidim da su neki protiv gradnje nacionalnog stadiona. Pa tko može biti protiv? To je sramota hrvatske države da mi nemamo stadion na kojem može igrati reprezentacija. Velika sramota. Naravno da ne treba stadion za dvije utakmice reprezentacije. To mora biti stadion na kojem će igrati Dinamo i drugi zagrebački klubovi! Mi smo ove sezone igrali doma osam europskih utakmica. Neki drugi hrvatski klubovi u pet sezona odigraju osam europskih utakmica. Nama treba stadion! Grad Zagreb mora to omogućiti i reprezentaciji i Dinamu! Prevelika bi šteta bila da to bude samo stadion za reprezentaciju. Mi nismo toliko bogati da izgradimo nacionalni stadion, onda se mora naći kompromisno rješenje, da tu igra i klub i reprezentacija”, kaže Bjelica.