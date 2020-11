I DALIĆ JE OSTAO IMPRESIONIRAN: ‘Mlad je i bit će godinama na visokoj razini’

Švedska je iskoristila očajno izdanje Hrvatske te slavljem 2:1 zadržala šansu za opstanak u elitnoj skupini Lige nacija.

Jedan od junaka domaćina bio je Dejan Kuluševski koji je zabio gol za 1:0 u 36. minuti.

Baš nekako njegovim izlaskom u 74. minuti Hrvatska se probudila pa stigla do gola kojim je ublažila poraz u 82. minuti.

Imao je Kuluševski potpunu slobodu na terenu, igrao kao povučena špica, te je stvarao velike probleme Vatrenima.

“Danas sam igrao na svojoj poziciji. Osjećao sam se slobodno u ulozi koju sam danas dobio”, rekao je Kuluševski koji je tako u sedmom nastupu za Švedsku dočekao prvijenac.

Za igrača Juventusa riječi hvale imao je i suigrač Emil Forsberg.

“Dobili smo igrača koji traži loptu, želi kombinirati. To je ono što nam treba. On zna da to ima u sebi, a onda je lako. Pomažemo svima i činimo jedni druge boljim nogometašima”; rekao je Forsberg.

Kuluševskog je pohvalio i Peter Wettergen, koji je zamijenio Jannea Anderssona na klupi.

“Sjedio sam s Janneom u uredu i komentirali smo jednu utakmicu gdje je u Juventusu igrao naprijed s Cristianom Ronaldom. Izgledalo je to jako dobro, pa smo odlučili to primijeniti i u subotu.”

Impresioniran je švedskim ofenzivcem bio i hrvatski izbornik Zlatko Dalić.

“Opravdano je proglašen igračem utakmice, pokazao je veliku kvalitetu. Švedska je dobila sjajnog individualca koji može igrati na više pozicija, a dobar je i u Juventusu. Mlad je i bit će godinama na visokoj razini, impresionirao me.”