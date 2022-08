‘HVALA NA SVEMU, PRIJATELJU’ Tužne riječi Luke Modrića, ‘sjećam se kako smo se zajedno smijali…’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Luka Modrić vjerojatno nije očekivao da će nova sezona početi ovako, a iznenađenje je zateklo i Real Madrid.

U priči koja je bila aktualna tijekom cijelog tjedna, europske prvake napustio je Brazilac Casemiro, koji je od jučer i službeno novi igrač Manchester Uniteda, a po podatku Transfermarkta, klub s Old Trafforda je za to izdvojio odštetu od 70,65 milijuna eura koja pripada Realu.

Za Madriđane je ovo bio priličan šok. Otišao je igrač koji je u Real pristigao još u ljeto 2013. iz Sao Paula, a u međuvremenu, nakon puno pobjeda i trofeja, tugu zbog odluke 30-godišnjeg Casemira da ode jučer je izrazio trener Carlo Ancelotti, uz riječi da to nisu očekivali.





Modrić se izrazio oproštajnim pismom

Na odlasku 30-godišnjeg Brazilca, španjolska Marca približila je koliko je Casemiro značio Realu objavom oproštajnih pisama Luke Modrića i Nijemca Tonija Kroosa samo za ovu priliku, za odlazak njihovog višegodišnjeg kolege iz sredine terena.

Hrvatski reprezentativni kapetan istaknuo je po čemu najviše pamti Casemira – i koliko su mu puno značili njihovi zajednički dani u Realu.

‘Postao si pravi vođa’

‘Dragi ‘Case’, još uvijek se sjećam kada si prvi put zaigrao za klub… Koliko nervozan si tada bio! Tražio sam od tebe da budeš mirniji, a sada kad se osvrnem, kako je samo sve to završilo. Koliko puno si napravio! Bila je to i moja prva sezona, nitko od nas nije znao što će nam nogomet donijeti. Postao si pravi vođa. Bio si to za nas suigrače i za madridiste. Uvijek ćemo te se sjećati’, napisao je Modrić u svojem oproštajnom pismu.

‘Pamtim trenutke koje nitko nije vidio’

‘Puno smo toga osvojili zajedno, ali ja pamtim trenutke koje nitko nije vidio. Svaki dan koji smo radili u Valdebebasu. No, više od svega, šale koje su tu padale jer si uvijek bio dobro raspoložen, čak i u trenucima u kojima su vladale tenzije ili su se događale pogreške’, dodao je Modrić, spominjući zajedničke dane u trening-kampu Reala.

Dobro raspoloženje je uvijek bilo tu, što je u svojoj poruci istaknuo kapetan Vatrenih, jedna od Realovih legendi. ‘Sjećam se kako smo se smijali, to mi je uvijek donosilo mir. Samo kad sam se okrenuo i vidio da si ondje, znao sam da će uvijek biti takvih stvari. Bio si najbolji tjelohranitelj na svijetu’, napisao je Modrić.

‘Nedostajat ćeš, ali želim ti sve najbolje. Profesionalac i osoba poput tebe to zaslužuje. Hvala na svemu i puno sreće, prijatelju!’, zaključio je kapetan Vatrenih opraštajući se od dugogodišnjeg suigrača koji svoj put na terenu nastavlja u Engleskoj.