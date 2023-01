‘HVALA NA PREDIVNIM GODINAMA’ Hajdukovac i mladi Vatreni se oprostio, otišao na popularnu hrvatsku destinaciju

Hajduk je u zimskom prijelaznom roku i službeno ostao bez još jednog igrača. Potvrđeno je da je splitske Bijele napustio David Čolina, 22-godišnji lijevi bek s iskustvom u mladoj hrvatskoj reprezentaciji, a nakon oproštaja od Hajduka, stavio je potpis na ugovor s Augsburgom.

Riječ je o destinaciji koja je popularna za Hrvate, osobito ovih dana, s obzirom na to da je novi član tog njemačkog kluba i dosadašnji Osijekov napadač Dion Drena Beljo, također mladi hrvatski reprezentativac.

Augsburg je danas pozdravio Čolinin dolazak. Sa svojom novom momčadi borit će se za zadržavanje u 1. Bundesligi nakon što sezona bude nastavljena idućeg vikenda, a za sada, klub je u toj borbi na 14. mjestu među 18 članova najjačeg ranga, samo bod iznad opasne zone.

Čolinin oproštaj objavio je i Hajduk. Donio je riječi 22-godišnjeg lijevog beka na odlasku s Poljuda.

“Htio bih se zahvaliti cijelom klubu na predivne, skoro četiri godine. Od suigrača s kojima sam igrao, do svih ostalih zaposlenika koji možda nisu toliko vidljivi, ali puno znače za Hajduk. Zahvaljujem se i navijačima jer su bili uz nas, bodrili nas u dobru i zlu. Kad nam je njihova podrška trebala uvijek su bili uz nas”, rekao je Čolina.

“Mojim suigračima, navijačima, Upravi kluba, želim puno sreće i veselja u nadolazećem razdoblju i da se u petom mjesecu slavi još luđe i jače nego što je to bilo prošle godine kad smo osvojili Kup”, dodao je dosadašnji hajdukovac.

Detalji posla nisu potvrđeni, no nagađa se da je Augsburg za dovođenje mladog lijevog beka platio Hajduku 350 tisuća eura, što se s bonusima i s postotkom od naredne prodaje može podići i do 750 tisuća eura. Čolini je ugovor na Poljudu istjecao u ljeto, po završetku sezone.

Po dolasku u Njemačku, 22-godišnji hrvatski lijevi bek je sa svojim novim klubom potpisao do ljeta 2027.

