Huligani, propuh ili netko treći: Rakitić i njegova obitelj nerado se sjećaju ljetovanja na Ugljanu

Autor: I.L.

Po svemu sudeći Ivan Rakitić postat će novi igrač Hajduka. Pomalo neočekivano s obzirom da nikada nije krio emociju prema Dinamu, ali i veliki novac koji je dobivao na Bliskom istoku Raktić se ipak odlučio za Hajduk.

Na Poljud stiže u veteranskim godinama i praktički bez ozbiljnog nogometa već nekoliko mjeseci, ali euforija oko njega ne prestaje jer jasno radi se o jednom od najboljih hrvatskih nogometaša svih vremena.

Rakitić iz Dalmacije ima jednu neugodnu anegdotu koja je nakon priča o njegovom dolasku ponovno postala aktualna. Nakon Europskog prvenstva 2016. Vatreni je stigao na Ugljan, a u vili u kojoj je odsjeo netko je razbio prozor. Bio je to skandal broj jedan tada u Hrvatskoj te se već umjesto tradicionalne priče oko broja noćenja ili koliko košta kugla sladoleda pričalo samo o Rakitiću.

Krivac nije pronađen

Oko 13 sati na Ugljanu, kad je puklo staklo na Vili Mariji u uvali Čeprljanda u kojoj je ljetovao Ivan Rakitić s obitelji, suprugom Raquel i kćerima Altheom, koja je tada imala tri godine, i Adarom, koja nije imala ni dva mjeseca. Isprva se vjerovalo da su za napad odgovorni huligani.

Ta pretpostavaka je u to vrijeme imala itekako velikog smisla. Naime, bilo je to vrijeme najveće mržnje juga i HNS-a. Torcidi se gadilo sve što ima veze s HNS-om i reprezentacijom pa je i ovo možda bio način izražavanja bunta. U trenutku incidenta Rakitić nije bio u apartmanu. Kasnije su kružile priče da je za sve kriv propuh ili samo netko tko je glumio mangupa, no pravi krivac nikada nije pronađen.









Rakitić se spakirao i nakon samo pola sata gliserom napustio Ugljan. “Uživamo u obiteljskom odmoru. Nitko nam ne može uzeti naš osmijeh”, napisao je tad.