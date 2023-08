Huligani ga u divljačkom pohodu nisu štedjeli: ‘Mojem prijatelju su odsjekli uho’

Brojna svjedočanstva iz rušilačkog pohoda huligana koji su došli iz Hrvatske odjekuju Atenom, između ostalog, i s ljudskom žrtvom jer je ubijen 29-godišnji AEK-ov navijač, nakon čega je njegovu majku presjeklo srce i morala je biti primljena u bolnicu.

Puno je i ozlijeđenih koji su nakon nereda završili u bolnici, a jedno svjedočanstvo govori o tome da je čovjeku u rušilačkom pohodu bilo odsječeno uho. Puno je bolnih priča iz večeri prije nego su se trebali sresti AEK i Dinamo, u utakmici koja je odgođena i dobila je novi termin, a ovo govori o napadnutom Grku kojeg huligani nisu štedjeli.

O tome je govorio njegov prijatelj, uz riječi o pohodu u kojem u suradnji s huliganima iz Hrvatske nisu prepoznali one sklone Panathinaikosu.

“Sakrili smo se u kafiću i tada nam je došao čovjek kojeg su uboli nožem u trbuh. Drugog su uboli u ruku”, pričao svjedok napada, a donijeli su mediji u Grčkoj.

“Navijači Panathinaikosa nisu huligani, huligani koji su imali dogovor s Hrvatima su druga su priča”, dodao je.

