Huligani divljali u Rijeci: Pogledajte snimku, spominje se upad gostiju u grad

Dok je momčad Rijeke jučer bila uvjerljiva na travnjaku svoje Rujevice s 3:0 protiv Istre 1961, bilo je napeto i oko te utakmice, kako pokazuje jedna snimka koju prati i informacija o huliganskom divljanju u Rijeci. Navijačke stranice objavile su da je došlo do sukoba domaće Armade i gostujućih pulskih Demona, koji su bili na gostovanju i izveli su upad u Rijeku, a domaći su ih dočekali.

Bilo je 30-ak pripadnika riječke Armade i otprilike isto toliko gostiju iz Pule, a snimka pokazuje kako dvije skupine idu jedna na drugu u ovom sukobu. Navodno su napad izveli pripadnici Armade čekajući goste koji su upali u grad na gostovanje svojeg kluba na Rujevici.

Nije bilo korištenja oružja, a takav princip je u skladu s nedavno objavljenim ciljem da se to izbjegne u sukobima hrvatskih navijačkih skupina. Snimka je pokazala kako jedna skupina ide na drugu. Profil Hooligans.cz na nekadašnjem Twitteru, sada X-u, tvrdi da je napad izvela Armada na gostujuće Demone te da se sve zbivalo u središtu Rijeke prije utakmice.

04.02.2024🇭🇷Rijeka-Istra

30 Armada Rijeka attack 30 Demoni Pula before match..

Street clash in city center..

No weapons used.. https://t.co/lAghGMDggt pic.twitter.com/ZFZtUvw6zt

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) February 5, 2024