BOŽICA SREĆE ISPUSTILA ČEDO IZ RUKU: Modri dječače kreni preko trnja do zvijezda!

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Nakon početnog pipanja pulsa Šahtar je preuzeo inicijativu, što je primijetila i frenetična publika. Bad Blue Boysi su nakon osam minuta počeli skandirati “hoćemo pobjedu”, no umjesto toga došlo je do nepotrebnog gubitka lopte na Šahtarovoj polovici terena.

U jedva pet sekundi Ukrajinci, ili bolje rečeno Brazilci su se kroz brzu tranziciju stvorili pred Livakovićem golom, odakle Alanu Patriku nije bio problem pospremiti loptu u mrežu.

Publika je neumornim skandiranjem i pjevanjem ulijevala nadu u povratak, no trebalo je naći rješenje za sredinu terena kojom su ovladali gosti. Svaka izgubljena lopta u sredini terena značila je nastavak pritiska Šahtara na polovicu modrih.

Loptali su se gosti i nesmetano kombinirali na tridesetak metara od gola. Ubacivanja sa strane za Petkovića zbog udvajanja su unaprijed bila izgubljena. Olmo je je u jednom trenutku na dodanu loptu ostao ukopan kao štap, a pokraj njega je poput ptice trkačice projurio Dodo. Izgledalo je loše, jako loše.

I onda iz ničega – Bruno Petković nas podsjeća zašto smo došli na tribine. Na ubačaj Théophile-Catherine Petković skače najviše i glavom posprema loptu u mrežu.





Šahtar je u drugom poluvremenu pokušao doći do pogotka iz sačekuše. Na poluvremenu su zaključili da je dobro čekati priliku iz tranzicije. Utakmica koja je odmicala sve je više nalikovala na partiju šaha.

Osim pobjede koja bi s leđa otresla izravnog protivnika za osminu finala, nudio se i poraz kao opcija koja nikome ne odgovara. Umjesto da kreiraju, momčadi su odlučile osluškivati jedna drugu ne bi li se uhvatile na spavanju. Dinamo je bio potpuno ravnopravan protivnik Šahtaru do 75. minute kada je Moro nepromišljeno dobio drugi žuti karton, no gle čuda, Šahtar ne ostaje dužan – Marlos dobija drugi žuti i stvari se vraćaju na početak.

U tom sam trenutku popraznovjerio “sve je posloženo”! Loša igra Dinama i gol Šahtara – odgovor Dinama preko Petkovića. Crveni karton Mora – crveni karton Marlosa. Ne, ovo nije slučajno. Nešto neda da ova priča završi. Netko s visine vuče konce. Tko god je prvi primjetio da “sreća prati hrabre” sigurno je pratio neko natjecanje, hrvanje ili utakmicu poput ove.

Prvo Ivanušec, a potom i Ademi bacaju stadion u delirij. Dinamo je u 89. minuti susreta imao nestvarnih, velikih 3- 1! U 89. minuti. 3 -1! Šahtar prvo postiže gol za smanjenje rezultata u 93. minuti da bi potom, božica sreće ispustila svoje dijete iz ruku, uključila VAR, i u osmoj minuti sučeve proglasila susret neriješenim.

Je li penal postojao ili nije? Je li kriv sudac ili nije? Je li Dinamo kod 3- 1 mogao bolje? Morao je, ali ovo nije večer gubitnika. Dinamo doista nije imao sreće, ali nije ju imao ni Šahtar. Sreća je prevrtljiva, modri su imali 3 – 1 tri minute prije kraja, to boli, no kada se glave otrijezne, Dinamo će još uvijek biti drugi na tablici, dva kola prije završetka grupne faze. To bi vjerujem potpisao svaki navijač poslije izvlačenja skupina Lige prvaka.