HTJELI SU ‘ELIMINIRATI’ MAMIĆA? Bura u Dinamu, Čačić isplivao s novim poslom

Dinamo trenutno ne igra, momčad još nije na okupu za zimske pripreme, ali u klubu se ne miruje. U klupskim prostorijama zagrebačkih Plavih raspravljalo se o planovima za dolazeću godinu, a dio tih planova odnosio se na dužnost sportskog direktora u klubu, s trajnim rješenjem koje se još traži.

U sadašnjoj situaciji, mjesec i pol prije nastavka prvenstva, u klubu su se odlučili za privremeni izbor u svojim redovima. Posao sportskog direktora obavljat će trener Ante Čačić, koji će tu svoju novu obvezu imati opis – vršitelj dužnosti.

Trajno rješenje će se nastaviti tražiti, a u priči o onome što se u Dinamu sprema, jedna od tema bio je i – Zdravko Mamić, koji je i dalje u Hercegovini s obzirom na to da bi mu dolazak u Hrvatsku značio boravak u zatvoru jer je pravomoćno osuđen nakon što je bio prvooptuženik u aferi izvlačenja novca iz Dinama. S obzirom na aferu i presudu, neobično je da Mamić još uvijek ima bilo kakvu ulogu u klubu, a na Maksimiru to žele riješiti.





Napeta situacija

Kako donose Sportske novosti, u Izvršnom odboru Dinama htjeli su sasvim razvlastiti Zdravka Mamića, pobrinuti se za to da više ne bude njegove povezanosti s klubom, no nije bilo dogovora o formulaciji kako bi se to moglo napraviti.

Potez koji je za sada stigao odnosi se na Čačićevu dodatnu ulogu koju je dobio u klubu, a potom, u sportskoj politici u klubu bi glavnu riječ trebao preuzeti novi čovjek na dužnosti sportskog direktora.

Dio IO-a zalaže se za potpuno udaljavanje od Zdravka Mamića, a kako donose SN, drugačiji stav za sada imaju Duško Ljuština, Damir Zorić i Marijan Primorac u sadašnjem sastavu važnog klupskog tijela zagrebačkih Plavih.

Dogovora nije bilo, ali novi korak prema novom čovjeku koji bi preuzeo glavnu riječ i oko transfera stigao bi s novim sportskim direktorom, u priči u kojoj se spominje mogući povratak Darija Šimića u klub.

Bio bi to važan angažman za nekadašnjeg sjajnog stopera Plavih iz igračkih dana, no za sada, dogovor o tome nije postignut…