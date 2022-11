HTIO GRADITI LUKSUZNI HOTEL, ZAUSTAVILE GA GROBNICE: Kako je moguće da nitko nije znao, ‘ulupao’ je milijune…

Gerard Pique, dugogodišnji igrač Barcelone i španjolske reprezentacije, poznat je i po svojim poslovnim pothvatima, donedavno i po ljubavnoj vezi sa Shakirom, a nakon što je pukla ljubav sa slavnom pjevačicom, ni poslovno mu sve ne ide baš glatko.

Jedan takav slučaj odjeknuo je u Španjolskoj, s pričom koju je prvi približio lokalni radijski program Hoy por Hoy Malaga. Pique je na području Costa del Sola u Andaluziji, na španjolskom jugu, namjeravao graditi luksuzni hotel na zemljištu koje je već kupio, ali planove su barem za sada zaustavile grobnice za koje očito nitko nije ranije znao.

Otkriveno ih je čak 250, a sada, Pique i njegova ekipa trebaju pronaći rješenje prije nego planovi za gradnju hotela krenu dalje.

Probleme koji su zaustavili Piqueove planove približio je arheolog Alberto Cumpian. Razgovarajući za Hoy por Hoy Malaga, Cumpian je rekao da je najveći dio otkrivenih grobnica prazan.

“Moguće je da nisu bile ni korištene, a nisu dovoljno vrijedne da bi ih se trebalo očuvati”, bile su arheologove riječi, no tek slijedi analiza stanja, a nakon toga i odluka o nastavku radova.

Dobije li Pique sa svojom ekipom ‘zeleno svjetlo’ za nastavak radova, nakon uklanjanja grobnica pretpostavlja se da bi posao mogao krenuti dalje rano u sljedećoj godini. U međuvremenu, traje zastoj na posjedu koji za slavnog nogometaša više i nije tako nov – no, za grobnice se doznalo tek sada.

🚨 Two hundred and fifty GRAVES found on Barcelona star Gerard Pique's property pic.twitter.com/ZdtOrJSZSq

— SPORTbible (@sportbible) November 1, 2022