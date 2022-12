HRVATSKU UVRIJEDIO, A DALIĆU SE ZAMJERIO: Sad opet priča: ‘Zbog ovog nisam čestitao!’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Nakon završetka prvog dijela natjecanja na Svjetskom prvenstvu u Katru, u taboru hrvatske reprezentacije okrenuli su se pripremama za susret s Japanom u osmini finala. Raspored je takav da nema puno vremena za pogled prema ogledu s momčadi koja je iznenadila osvajanjem prvog mjesta u svojoj skupini. Protiv Japana će se igrati u ponedjeljak u četiri popodne po našem vremenu, ali prije toga, evo i malo pogleda unatrag – zbog riječi koje je nakon oproštaja svoje momčadi od SP-a imao John Herdman, engleski trener na klupi kanadske reprezentacije.

Herdman je nakon kanadskog poraza od Hrvatske u drugom kolu u skupini izazvao reakciju Zlatka Dalića. Podsjetimo, hrvatski izbornik je nakon pobjede Vatrenih s 4:1 pred novinarima rekao da mu kolega s druge klupe nije čestitao poslije utakmice, što nije reakcija kakvu očekuje nakon što završi borba na terenu. Bila je to jasna Dalićeva poruka. Hrvatski izbornik otkrio je da takav potez smatra neprimjerenim, a prema Herdmanu je ipak bio i barem donekle pomirljiv, spominjući da je Englez još mlad trener i ima vremena naučiti kako postupiti u situacijama poput one o kojoj se pričalo.

Nakon svega, po završetku prvog dijela natjecanja, o svemu se pred novinarima izjasnio i John Herdman. Opisao je da je to bila situacija u kojoj nije mislio ništa loše, no došlo je do situacije u kojoj nije stigao stisnuti ruku Daliću čestitajući mu zbog pobjede Vatrenih.





‘Htio sam se rukovati’

“Rukovali smo se prije utakmice, a htio sam se rukovati i nakon što je susretu došao kraj. No, kada sam se okrenuo, Zlatko Dalić je već bio na travnjaku i slavio je s igračima. Imao je što i proslaviti nakon što je dobio Kanadu”, rekao je kanadski izbornik, spominjući da se rukovao sa sucem i s igračima, a Dalića nije vidio dok je trajalo rukovanje s protivnicima prije odlaska u svlačionicu.

Hrvatsku ponizio riječima

Herdman je bio jedna od tema nakon što je završen susret Hrvatske i Kanade, a o njemu se pisalo i govorilo i prije toga, u najavi utakmice. Razlog su bile riječi na račun Vatrenih nakon što se obraćao svojoj momčadi po završetku ogleda s Belgijom u prvom kolu, s kanadskim porazom s 1:0 u nastupu u kojem je Herdmanova momčad bila raspoložena i opasna, unatoč završnom raspletu.

Podsjetimo, Englez na kanadskoj klupi tada je poručio igračima da će “j***i Hrvatsku” u drugom kolu, ali na terenu je ispalo puno drugačije. I o tome je pričao Zlatko Dalić, uz riječi da je Herdman odabrao takav način da bi ‘napalio’ svoju momčad za borbu za tri boda.

Ipak, time su dodatni motiv dobili Vatreni, a rezultat je stigao na terenu…