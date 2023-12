Hrvatsku opasno uzdrmao svojim golovima, a sad slavi Dalića i Vatrene

Autor: Ivor Krapac

Puno je utakmica u povijesti hrvatske reprezentacije koje se pamte po dobrom, ali ima ih i drugačijih, iz kategorije onih kojih se hrvatski navijači i navijačice sjećaju po lošem. U jednoj takvoj briljirao je igrač koji Hrvatsku sada hvali, bivši slovenski reprezentativni napadač Primož Gliha, koji je dio karijere gradio u dresu Dinama.

Nekadašnji dinamovac se u Hrvatskoj iz reprezentativnog dresa najviše pamti po tri gola za Sloveniju u remiju s 3:3 protiv Hrvatske na Poljudu, u rano proljeće 1997. u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo ’98. u Francuskoj. Gliha je triput zabio u dolasku Slovenaca do boda, a Vatrene je time opasno uzdrmao s obzirom na to da je pod znak pitanja došao odlazak na SP na koje je Hrvatska kasnije ipak otišla – i s tog velikog turnira kući došla s broncom.

Gostujući na HRT-u, u emisiji Studio 4 na četvrtom programu HTV-a, Gliha se sada bavio današnjom Hrvatskom, spominjući kako vidi momčad koju vodi Zlatko Dalić.

Bivši slovenski reprezentativac koji je zabio Vatrenima hat-trick na Poljudu u kvalifikacijama za SP 1998., gostovao je u Studiju 4 i govorio o hrvatskom i slovenskom nogometu. 👇https://t.co/K1G0olk6oQ — HRT Sport (@HRTsport) December 27, 2023

‘Rezultati u kontinuitetu kažu sve’

"Rezultati u kontinuitetu kažu sve, a imate jednu pozitivnu notu jer uvijek želite više, više i više", bile su riječi nekadašnjeg slovenskog reprezentativnog napadača posvećene Hrvatima, a tema su bili uspjesi reprezentacije pod Dalićevim izborničkim vodstvom.









Gliha se sjeća i kako je to bilo nekad. Dakako, njemu u posebno lijepom pamćenju ostaje utakmica u kojoj je na Poljudu ‘utrpao’ tri gola protiv Vatrenih koje je tada s klupe vodio Ćiro Blažević.

"Nogomet je danas vrlo zanimljiv. Favorita više nema, tu su svi negdje, mi smo izašli svi iz 'jugoslavenske škole nogometa'. Nogomet je bio na visokom nivou. A kada zabiješ Hrvatima tri komada, ostaje to u sjećanju", kazao je 56-godišnji Slovenac o svojoj posebnoj utakmici čija snimka živi na YouTubeu.









Pričao i o hrvatskom prvenstvu

Gliha je govorio i kako vidi rasplet borbe za naslov u SuperSport HNL-u, a tu su u prvom planu vodeći Hajduk i Dinamo u kojem je igrao od 1990. do ’92.

“Kao dinamovac, normalno na tipujem na Dinamo, ali neće biti jednostavno jer Hajduk stvarno ima dobru publiku, puno bolju publiku ima Hajduk i tu taj neki religiozan odnos do Hajduka sa strane ljudi, to će vjerojatno nositi Hajduk koji je puno lošiji na terenu nego na tribinama”, smatra Slovenac.

Jedna od tema bila je ona i o sportskoj infrastrukturi, o obnovi i gradnji stadiona u Hrvatskoj, a Gliha je tu povukao usporedbu sa svojom Slovenijom.

‘U Ljubljani stadion često prazan’

“Mi smo izgradili stadion od 16 do 18 tisuća mjesta u Ljubljani. Ali to je sporno jer kada reprezentacija igra onda je puno, a inače je prazan te je to velik problem. Koriste ga Olimpija i Bravo”, rekao je Gliha o situaciji u glavnom slovenskom gradu.

“Zagreb je ipak veći, moguće da vam treba kapacitet oko 30 tisuća”, dodao je bivši slovenski reprezentativac koji je svojedobno na travnjaku Maksimira igrao u dresu Dinama.