Hrvatsku čeka baš žestoka kazna: Vatrenima prijeti jako veliki udarac, a zna se tko je zakuhao

Autor: Ivor Krapac

Ostalo je još 13 dana do novog okupljanja hrvatske reprezentacije, a prije nego na red dođu utakmice protiv Latvije u gostima u Armenije u Zagrebu, ovog tjedna bi trebala stići odluka o kazni zbog nedavnih zbivanja na tribinama Opus Arene u Osijeku, u porazu Vatrenih od Turske u lošem listopadu za momčad koju vodi Zlatko Dalić.

Na terenu nije bilo dobro, ali nije bilo dobro niti na tribinama s obzirom na to da se čula ustaška koračnica, no to nije bilo sve što Hrvatsku sada uvaljuje u probleme.





Čulo se i vikanje ‘Cigane’, zbog čega je Hrvatskoj prije već određena uvjetna kazna u trajanju od dvije godine. Ta kazna ‘odrezana’ je zbog uzvika za vrijeme završnog turnira Lige nacija u Nizozemskoj.

Tri mogućnosti

Kaznu bi ovog tjedna trebala odrediti UEFA, a u fokusu je situacija na tribinama Maksimira za utakmicu koju će Hrvatska 21. studenog igrati kod kuće protiv Armenaca.

Za tu utakmicu su u igri tri opcije. Jedna od njih su potpuno prazne tribine, druga je sa zatvaranjem samo jedne tribine, u što nije uključen Istok koji je na Maksimiru ionako zatvoren poslije zagrebačkog potresa iz 2020. godine, a treća opcija je da na tribine budu puštena samo djeca, što UEFA ima kao mogućnost ako se odredi zatvaranje tribina za odrasle.

Takva mogućnost se spominjala i nedavno prije utakmice u Osijeku, dok se čekala kazna za zbivanje na tribinama riječke Rujevice za vrijeme utakmice protiv Latvije.

Oštra kazna je tom prilikom izbjegnuta. Tribine Opus Arene su bile pune, no Hrvatski nogometni savez imao je odluku o uvjetnoj kazni ako se pojavi diskriminatorno znakovlje ili ako se ‘izvan tračnica’ iskoči pjesmom ili skandiranjem.

Čeka se i odluka o gostovanju

Hrvatska čeka odluku za domaću utakmicu protiv Armenaca, ali i za gostovanje u Latviji. Još se ne zna hoće li u Rigu moći hrvatski navijači, a dok to ne bude razjašnjeno, Hrvatski nogometni savez za sada čeka s objavom informacija za hrvatske navijače kako doći do ulaznica za utakmicu u glavnom latvijskom gradu.

Podsjetimo, taj susret je na rasporedu prije onog protiv Armenije u Zagrebu. Igrat će se 18. studenog, a Hrvatskoj trebaju dvije pobjede u borbi za drugo mjesto u skupini i izravni plasman na Euro.









Potrebna je i pomoć protivnika Velšana s obzirom na to da Wales ne bi smio do obje pobjede u svojim preostalim utakmicama u grupi. Velšani će 18. studenog igrati protiv Armenije u Erevanu, a 21. studenog protiv Turske u Cardiffu.