Hrvatskoj vjeruju više nego Srbiji, a Srbi već proglasili paniku za Vatrene

Iz kuta gledanja hrvatske reprezentacije, ovogodišnji listopad bilo bi što bolje zaboraviti, no unatoč porazima od Turske i Walesa u kvalifikacijama za Euro, ima i ljepših vijesti za Vatrene.

Jedna od njih odnosi se na oporavke igrača kako se bliži godina s Eurom, a druga na prognoze koje govore da je Hrvatska još uvijek dosta visoko ako se pogleda stanje među favoritima na dolazećem velikom natjecanju u Njemačkoj.

Većina stranih kladionica po šansama za naslov stavlja Hrvatsku na 10. mjesto, s koeficijentom 26, koliko ima i Danska.

Među reprezentacijama koje su Hrvatskoj za leđima po šansama za naslov ako se pogledaju procjene kladionica, nalazi se i Srbija koja ima koeficijent 67.

Na vrhu poretka glavnih favorita je Engleska, koja je, podsjetimo, bila doprvak na prošlom Euru. Naslov je slavila Italija.

England are the current favourites for UEFA Euro 2024. 🧐 https://t.co/WCmxK6bUJC pic.twitter.com/dOJaU3mQeq

— BettingOdds (@BettingOddsUK) October 18, 2023