HRVATSKOJ ‘VISI’ DRUGA JAKOSNA SKUPINA: Utakmice u Dohi postale od izuzetne važnosti

Jedna od reprezentacija iz Južne Amerike koja je sinoć ostvarila plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru je i Urugvaj, koji je s 1:0 pobijedio Peru, te se uz Ekvador pridružio ostalim reprezentacijama na SP-u.

Ono što nije dobro za Vatrene jest kako je pobjedom protiv Perua Urugvaj prestigao Hrvatsku u borbi za drugu jakosnu skupinu na ždrijebu Svjetskog prvenstva.

No to nije sve, Švedska koja je pobijedila Češku isto može prestići Vatrene, tako da su utakmice u Dohi protiv Slovenije u Bugarske iznenada postale od puno većeg značaja.

Bod je imperativ

Hrvatska ipak i dalje ima sve u svojim rukama pa u dvije prijateljske utakmice u Dohi protiv Slovenije i Bugarske mora osvojiti barem bod, što bi nam bilo dosta za bijeg od Urugvaja i Švedske.

U tom slučaju bi Hrvatska završila u drugoj jakosnoj skupini i na ždrijebu izbjegla Dansku, Nizozemsku, Njemačku, Meksiko, SAD, Švicarsku i Urugvaj.

POR 🇵🇹 replaces ITA 🇮🇹 in Pot 1, CRC 🇨🇷 replaces PAN 🇵🇦 in Pot 4. CAN 🇨🇦 is overtaken by EGY 🇪🇬 and TUN 🇹🇳 and is now a step further away from reaching Pot 3. The race for Pot 1 is still open! 5 teams behind POR 🇵🇹 are waiting for another MKD 🇲🇰 miracle. pic.twitter.com/V5wyC175Ta

