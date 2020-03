HRVATSKOJ SKUPINA SMRTI! Dolaze nam Francuzi i Portugalci!

Autor: Josip Valjan - Harambašić

U svome drugom izdanju Liga nacija ponudit će proširen program u odnosu na prethodno, premijerno natjecanje, zahvaljujući čemu je reprezentacija Hrvatske i ove godine ostala u elitnoj Ligi A.

Izabranici Zlatka Dalića ove će jeseni u Skupini A3 snage odmjeriti s aktualnim europskim prvakom Portugalom, aktualnim svjetskim prvakom Francuskom i Švedskom koja pored ovih imena zvuči kao autsajder, premda je kao 17. reprezentacija svijeta miljama od nepravednog epiteta.

Liga nacija igra se u tri ciklusa, a u svakom će se igrati po dva kola. Prvi ciklus na rasporedu je od 3. do 8. rujna, drugi od 8. do 13. listopada, a treći od 12. do 17. studenoga. Pobjednici skupina lige A igraju završni turnir od 2. do 6. lipnja 2021. godine, a jedna od zemalja sudionika završnog turnira bit će i domaćin.

Branitelj naslova je Portugal koji je prošle godine na završnom turniru bio bolji od Nizozemske, Engleske i Švicarske.

Liga A

Skupina 1: Poljska, Bosna i Hercegovina, Italija, Nizozemska

Skupina 2: Island, Danska, Belgija, Engleska

Skupina 3: HRVATSKA, Švedska, Francuska, Portugal

Skupina 4: Njemačka, Ukrajina, Španjolska, Švicarska

Liga B

Skupina 1 : Rumunjska, Sjeverna Irska, Norveška, Finska

Skupina 2 : Izrael, Slovačka, Škotska, Češka

Skupina 3 : Turska, Mađarska, Srbija, Rusija

Skupina 4 : Republika Irska, Bugarska, Finska, Wales

Liga C

Skupina 1 : Azerbajdžan, Luksemburg, Cipar, Crna Gora

Skupina 2 : Armenija, Estonija, Makedonija, Gruzija

Skupina 3 : Moldavija, Slovenija, Kosovo, Grčka

Skupina 4 : Kazahstan, Litva, Bjelorusija, Albanija

Liga D

Skupina 1 : Malta, Andora, Latvija

Skupina 2 : San Marino, Lihtenštajn, Gibraltar

Točan raspored odigravanja utakmica bit će objavljen naknadno.