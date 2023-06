Hrvatskoj prijeti debakl na Euru: Promjene se moraju hitno dogoditi, a baš on je pod velikim povećalom

Autor: Ivan Lukač

Mlada hrvatska reprezentacija je porazom od 2:0 protiv Ukrajine otvorila u21 EURO. Bila je to utakmica gdje su mladi Vatreni izgledali kao da se traže i uigravaju, a ne da otvaraju utakmicu velikog natjecanja.

Razlog tome mogao bi biti što su određene pripreme u Medulinu, ali u tih 13 dana nije bilo nijedne pripreme utakmice. Je li to odluka izbornika ili je savez bio preokupiran Ligom nacija pa nije uspio organizirati ništa, ne zna se. U svakom slučaju ekipa je izgledala raštimano, a jedna prijateljska utakmica bi sigurno nešto promijenila. Jer ne tako davno baš u prijateljskoj utakmici Hrvatska je slavila protiv Engleske i izgledala spremano.

Bilo je to pod ravnanjem Igora Bišćana pa se sada nameće pitanje je li Dragan Skočić pravi izbor? Sigurno da je. Skočić je vrhunski stručnjak, ali trebat će mu vremena da posloži ekipu. Ova generacija nije njegova, nego Bišćanova te će se njegov posao vidjeti u slijedećem ciklusu. Treba biti realan pa reći da je imao velikih problema u slaganju ove ekipe, a ponajviše u obrani. Baš tamo gdje smo izgledali najgore.





Velike promjene

U obrani mu fali Hrvoje Smolčić koji je van pogona još od veljače kada se ozlijedio. Fali mu i Boško Šutalo koji u Dinamu van sustava još od rujna. Fali i Mario Vušković čiju situaciju znamo. Da je netko od njih tu teško da bi jučer startali Franjić ili Perković. Bartol Franjić svoju zadnju utakmicu odigrao je 12.1. u pobijedi svog Wolfsburga 5:0 protiv Herthe dobio je 12 minuta.

Od tada se mučio s ozljedom, a kada se i vratio utakmice je gledao s klupe. Mauro Perković došao je iz Istre u Dinamo, a na Maksimiru je više igrao lijevog beka, a ne stopera. Njegova zadnja utakmica je bila 30.4.

Čolina na lijevom beku je u zimskom roku došao u Ausburg, ali nakon dobrog starta minutaža je pala. Jedini koji je u nekakvoj formi izuzev vrata Letice je Niko Sigur. Hajdukov desni bek pred sam kraj sezone uskočio je na desni bek i pokazao se kao odličan na toj poziciji pa je tako i postao član Hrvatske. Vidi seda svi prvi put igraju zajedno pa je falilo postavljanja, pokrivanja i svega onog što stoperi trebaju raditi.

Čudan je odabir i u veznom redu jer prednost je dobio Marko Bulat. Dinamov veznjak odigrao je na kraju solidnu utakmicu s nekoliko dobrih udaraca, ali očekivalo se da će priliku dobiti Gabriel Vidović. Igrač Bayerna na posudbi u Vitteseu odigrao je vrlo dobru sezonu, a svojim ulaskom u 72. minuti donio je živost te tri minute kasnije sjajno surađivao s Beljom.

Frigan je bio pun želje, ali kao da je u svemu tome izgorio pa je jednu veliku priliku pretvorio u gol out. Slično se može reći i za Kačavendu koji je bio željan lopte, ali svaki put kada je bila kod njega bilo je opasnije za nas nego za Ukrajinu.

Ukrajina je do prvog gola uništavala Hrvatsku. Prolazili su gdje su htjeli, rukometnim načinom dolazili do našeg gola. Prvi gol primjer je velikog talenta, ali i naše obrane koja je bila potpuno izgubljena u tom trenutku. Do tada je Ukrajina izgledala kao da može što hoće, a zatim su loptu dali Hrvatskoj jer kao da su bili uvjereni da im se ne može zabiti.









Isto je bilo i u drugom djelu. Ukrajina je vrlo brzo zabila i stala. Imali su Skočićevi izabranici par šansi, ali Ukrajina se uspješno obranila. Dojam je kao da su Ukrajinci igrali koliko im treba, a ne koliko moraju. Mi smo pak izgledali kao da prvi put igraju zajedno, a protiv Španjolske se to ne smije dogoditi.

Španjolska je favorit turnira i ako ovako budemo izgledali i protiv njih moglo bi se dogoditi veliki debakl i samim time ispadanje s Eura. Promjene se moraju dogoditi, a Skočić je dovoljno kvalitetan da shvati gdje je pogriješio.