Hrvatski trojac nije napravio čudo: Ispali u festivalu golova, jedan Hrvat isključen

U posljednjoj rundi utakmica po skupinama u ovosezonskoj Ligi prvaka, Šahtar je s hrvatskim trojcem na klupi doživio gostujući poraz od Porta i time je ostao bez nastavka puta u elitnom klupskom kontinentalnom natjecanju. Porto je slavio s 5:3 i time je razočarao momčad koju vodi Marino Pušić, pomoćnik mu je Mario Stanić, a sportski direktor je Darijo Srna.

Za Porto su zabili Galeno (9′, 43′), Mehdi Taremi (62′), Pepe (76′) i Francisco Conceicao (82′). Nakon svojih primljenih golova, Šahtar se nekoliko puta nadao čudesnom preokretu, ali tog čuda nije bilo. Sve je ostalo na golu Danila Sikana u 29., autogolu Stephena Eustaquia u 73., a za kraj je u 88. minuti zabio Eguinaldo. U sudačkoj nadoknadi je s klupe udaljen Mario Stanić, jedan od trojice Hrvata u Šahtaru, najvjerojatnije zbog prigovora.

Iz ove skupine dalje idu Barcelona i Porto, Šahtar kao treći nastavlja svoj put u Europskoj ligi, a belgijski Antwerp završio je na četvrtom mjestu i time okončao ovosezonski europski nastup. Za kraj, belgijski klub je u posljednjem kolu s 3:2 slavio protiv Barcelone.

Luka Ivanušec je u dresu Feyenoorda bio u akciji do 67. minute u gostujućem porazu od Celtica. Bilo je 2:1 za domaće, a Feyenoord nakon ovog nastupa ide dalje u Europskoj ligi, kao treći u svojoj skupini.

Za Celtic su zabili Luis Palma iz penala u 33. minuti i Gustaf Lagerbielke na početku sudačke nadoknade na kraju utakmice. Jedini strijelac za goste iz Rotterdama bio je Yankuba Minteh (82′).

Iz ove skupine su dalje prošli Atletico Madrid i Lazio. U posljednjem kolu sreli su se međusobno, a Atletico je golovima Antoinea Griezmanna (6′) i Samuela Lina (51′) slavio s 2:0.

