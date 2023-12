Hrvatski trojac ispao, jedan isključen, ali glavni je ponosan: ‘Malo je ovo neobično iza poraza’

Borba za osminu finala Lige prvaka donijela je kraj puta za Šahtar u elitnom klupskom kontinentalnom natjecanju, a sve se dogodilo u večeri u Portugalu u kojoj su pljuštali golovi, s 5:3 u korist Porta na kraju utakmice. Bio je to susret pun uzbuđenja, a nije završio sretno za ukrajinske prvake s trojicom Hrvata na klupi.

Podsjetimo, glavni trener Šahtara odnedavno je Marino Pušić, pomoćnik mu je Mario Stanić, a tu je i legenda kluba, dugogodišnji bivši igrač, sada sportski direktor Darijo Srna. Nastavit će svoj put u Europskoj ligi, u koju odlaze poslije poraza u Portu u golovima začinjenoj večeri na čijem je kraju s klupe bio isključen Mario Stanić, najvjerojatnije zbog prigovaranja.

Unatoč raspletu koji za Šahtar nije bio sretan u napadu na osminu finala Lige prvaka, glavni trener Pušić iskazao je ponos nakon završetka utakmice.

“Nažalost, izgubili smo ovu utakmicu, Porto je zabio pet puta, mi smo uspjeli dati tri. Zabili smo puno za momčad koja igra u gostima, no nije nam to bilo dosta. Protivnik ima jako dobru momčad, teško je igrati protiv njih”, rekao je Pušić, rođeni Mostarac koji ima i nizozemsko državljanstvo.

“Počeli su jako dobro, ali vratili smo se i dominirali u nekim fazama. Nažalost, napravili smo dvije ili tri nepotrebne pogreške, što je bilo previše za ovu razinu. Nije bilo lako vratiti se nakon toga u utakmicu, ali trudili smo se to napraviti. Smanjili smo na 3:2, zamijenili igrače u napadu u pokušaju dolaska do preokreta, ali nakon toga smo opet padali u ključnim razdobljima utakmice”, dodao je Pušić.

Potom se okrenuo vedrijoj strani priče za svoju momčad.

