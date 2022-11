HRVATSKI TRENER NA METI PREMIERLIGAŠA: Hoće li ga privući izdašnim ponudama?

Hrvatski treneri cijenjeni su u Europi, gdje su neki od njih trenirali i velikane, ali steći ime u Italiji velika je stvar u tom poslu, a baš na čizmi Ivan Jurić već godinama ostvaruje dobre rezultate s klubovima iz sredine ljestvice Serie A.

Trenutno Jurić trenira Torino, s kim ga ugovor veže do 2024. godine, a na početku sezone postojale su neke trzavice između trenera i sportskog direktora oko pojačanja, ali tijekom sezone duhovi su se smirili, mada je tada bilo govora i o mogućem odlasku Hrvata.

Torino za sada dobro gura u Sere A, trenutno su na devetom mjestu, a klub se može nadati i možda izlasku u Europu, ako Vlašić i ekipa igraju kao protiv Milana.

Zainteresiranost s otoka

Stručno vodstvo Ivana Jurića ne prolazi nezamijećeno pa su počele kružiti priče kako je za njegove usluge zainteresirano nekoliko Premierligaša, a među njima je nekako najglasniji Nottingham Forrest, kako donosi talijanski Tuttosport.

📰 #CorSport: It will never be easy to face Ivan Juric's teams, precisely because the formations lined up by the Croatian coach always have a game calibrated in the smallest details. pic.twitter.com/tXgebIt49o

— Milan Posts 🏆🇮🇹 (@MilanPosts) October 30, 2022