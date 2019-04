Photo by Adam Davy - EMPICS/PA Images via Getty Images

HRVATSKI TOTTENHAM: Izbacivali su triput Hajduk, jednom i Dinamo uz veliku pomoć čak četvorice Hrvata

Neki se još uvijek čude i snebivaju kako je Tottenham Hotspur eliminirao bogati Manchester City koji je bio i kao nekakav glavni kandidat za osvajanje Lige prvaka. No, niti je Tottenham siromašan klub, naprotiv, u rukama je židovskog kapitala baš kao i Ajax, k tome je jedan od najvećih engleskih klubova. Koji je osvajao europske trofeje dok je City čak bio u Drugoj ligi.

Doista, Tottenham Hotspur je jedan od najpoznatijih engleskih klubova, ali možda nije među najuspješnijima. No, ipak se ima s čime dičiti, Tottenham je prvi klub u 20. stoljeću koji je osvojio Premier Ligu i FA kup iste godine, bilo je to u sezoni 1960-61.

Još 1963. godine Tottenham je postao prvi engleski klub koji je osvojio europski trofej – Kup pobjednika kupova. Ovaj londonski klub koji ima posebno rivalsto s Arsenalom, njihov derbi zove se – sjevernoondonski, ima nepoderive veze s hrvatskim klubovima. Ali i s hrvatskim igračima. I često se govorilo o hrvatskom Tottenhamu!

Malo-malo Tottenham igra europske utakmice protiv hrvatskih suparnika, čak triput je odmjeravao snage s Hajdukom, jednom s Dinamom. I uvijek je pobjeđivao. Za početak, prisjetiti ćemo se tih dvoboja, kada svi već toliko pišemo o ‘našem’ Tottenhamu u kojem su igrala četvorica Hrvata, Pletikosa, Kranjčar, Modrić i Čorluka.

Počnimo, Hajduk je 1984. godine sjajnim partijama stigao do polufinala Kupa Uefa. Prethodno je Hajduk na putu do polufinala eliminirao rumunjsku Universitateu iz Craiove, mađarski Honved, Radnički iz Niša te prašku Spartu.

Tu je izvrsnu Hajdukovu momčad zaustavio upravo Tottenham, i to zbog pogotka u gostima. U Splitu je bilo 2-1 za Hajduk (Gudelj, Pešić / Falco), a u Londonu 1-0 za domaće (Hazard). Tottenham je potom u finalu bio bolji od belgijskog Anderlechta i to mu je dosad posljednji europski trofej. Za “pijetlove” je tada igrao i proslavljeni Argentinac Osvaldo Ardiles, koji je ujesen 1999. trenirao maksimirski klub, odvevši ga u Ligu prvaka.

U toj prvoj splitskoj utakmici zbio se incident kada je jedan navijač nasred terena zaklao pijetla, simbol Tottenhama, a splitski klub je kažnjen s dvije utakmice nastupa 300 kilometara izvan Splita. U uzvratu u Londonu Hajduk je bio puno bolji, Prekazi je s 35 metara pogodio stativu, a Pešić je predriblao cijelu obranu Tottenhama i umjesto da sam ušeta u gol, poslao je loptu polako prema mreži, natrčao je kapetan Steve Perryman i spasio Tottenham od eliminacije. Eh, to je bila utakmica, prisjećamo se…

Tottenham je ujedno prvi suparnik Hajduka u povijesti europskih kupova. Prvi Hajdukov izlazak u Europu datira iz 1967. godine, kada ga je u 1. kolu Kupa pobjednika kupova svladao Tottenham usred Splita sa 2-0. U Londonu je bilo 4-3 za Engleze, a pogodak za 3-0 na toj utakmici postigao je kasnije slavni trener i engleski izbornik Terry Venables.

Posljednji je njihov okršaj bio 1991. godine, također u 1. kolu Kupa kupova. Nakon Hajdukove pobjede s 1-0 dalekometnim projektilom Marija Novakovića u Linzu, gdje su Splićani glumili domaćine (zbog rata u Hrvtskoj), Tottenham je u uzvratu slavio s 2-0.

Dakle, Hajduk je triput eliminiran od Tottenhama, a Dinamo jednom. Bilo je to u sklopu skupine Europske lige, točnije 6. studenog 2008. godine Dinamo slab, Tottenham razoran, iako je držao zadnje mjesto na ljestvici Premier lige. Darren Bent je dao tri gola, Tom Huddlestone jedan. Spursi su Modre pregazili s čak 4-0, no gore od rezultata je to što naš prvak nije pokazao apsolutno ništa kroz svih 90 minuta.

Inače,

Inače, klub je osnovan 1882. godine kao Hotspur F.C. od učenika iz lokalne osnovne škole i istoimenog kriket kluba. Dvije godine kasnije klub je preimenovan u Tottenham Hotspur. Bio je sudionik Južne lige do 1908, kada je primljen u Drugu ligu Engleske. U međuvremenu Tottenham je osvojio FA kup 1901. godine , i postaje prvi osvajač tog natjecanja a da nije bio član Prve lige Engleske od osnivanja. Od tada, Tottenham je dva puta bio prvak Engleske, sedam puta je osvojio FA kup, a četiri puta Liga kup.

U europskim natjecanjima najviše uspjeha imao je Tottenham u Kupu Uefa, kojeg je osvojio 1972. i 1984. (izbacivši Hajduka u polufinalu), a 1963. je osvojio i Kup pobjednika kupova. Najveći uspjeh kluba u Ligi prvaka je plasman u polufinale u sezoni 1961/62, kada je poražen od Benfice.

Klub je nedavno otvorio i novi stadion, projekt je objavljen još 2008. godine, radovi su pokrenuti u rujnu 2012., radovi su kasnili i tek nedavno je otvoren. Neki ga zovu i novim White Hart Lineom jer je praktično na istom mjestu, ali veći i moderniji. Izgradnja je stajala više od milijardu eura.

I kao takav bi, nadaju se u Tottenhamu, trebao da promijeni čitav klub. Šef struke Mauricio Pochettino otvoreno kaže da bi stadionski gorostas sa 62.000 fotelja morao sve u Tottenhamu natjerati da se počnu ponašati kao da su u velikom klubu i konačno početi osvajati trofeje.

K tome, novi Tottenhamov stadion biti će i prvi u Premier ligi koji će imati i sektore za “sigurno stajanje“. Njih šest tisuća na tribini za domaće pristalice i tisuću i pet stotina mjesta za goste. Klub inače sjajno posluje, promet Tottenhama preklani od 500 milijuna dolara i platni fond od 194 milijuna znatno je nadmašen u posljednjoj financijskoj godini od Manchester Cityja i Liverpoola.

Veliki dio profita Tottenhama došao je i od stadiona Wembley (90.000 mjesta), na kojem je klub igrao svih ovih godina dok im se gradio novi stadion.

Sada je na pragu možda najvećeg uspjeha, je li moguće da osvoji i Ligu prvaka. Kakva bi to bila poslastica uz novi stadion!