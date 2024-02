Hrvatski stručnjak napušta Italiju, zove ga klub koji je ‘potjerao’ Slavena Bilića

Sve su glasnije priče kako će Ivan Jurić ovog ljeta napustiti Torino. Hrvatski stručnjak u Torinu je od 2021. te je radio vrlo dobro s dosta ograničenim budžetom, a često je imao i sukobe s upravom.

Kako stvari stoje sada je na putu za Englesku. Naime, Tuttosport piše kako je Ivan Jurić prvi kandidat za preuzimanje West Bromwich Albiona. Bio bi mu to prvi klub van “Čizme.”

Klub koji je prije nekoliko godina vodio Slaven Bilić, drugu sezonu u nizu igra u Championshipu, a trenutno su na 5. mjestu i imaju realne izglede da se nađu u doigravanju za povratak u elitni razred. Upravo ih je Bilić zadnji odveo u Premier ligu, a onda su ga ubrzo otpustili što su navijači jako zamjerili upravi.

