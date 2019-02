HRVATSKI REPREZENTATIVAC PARA MREŽE! Evo tko je ponovo slavio pogodak pred novo okupljanje Vatrenih!

Ante Rebić novim golom je najavio važnu pobjedu Eintrachta kod Hannovera 3:0 u 23. kolu Bundeslige, a njegova momčad je na kraju slavila 3:0 i stigla do šestog mjesta.

Hrvatski reprezentativac pogodio je u 54. minuti nakon dodavanja Luke Jovića, koji mu je asistirao na lijevoj strani šesnaesterca, a on hladnokrvno pogodio na drugu vratnicu za vodstvo momčadi iz Frankfurta.

To je njegov deveti gol ove sezone u 25. utakmici za Eintracht, a upisao je i tri asistencije. Podsjetimo, Rebić je prije tri dana zabio i Šahtaru u Europa ligi, a njemačka ekipa slavila je kod kuće 4:1 i izborila plasman u osminu finala natjecanja u kojoj će igrati protiv Intera.

Here’s a stat for you:

Luka Jovic (15 goals) Sebeastian Haller (11) and Ante Rebic (8) have scored 79 perecnt (!) of Eintracht Frankfurt’s Bundesliga goals this season (43).

What a trio. #H96SGE pic.twitter.com/Zrb619tnrq

— DW Sports (@dw_sports) February 24, 2019